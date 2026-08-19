Maitena Berrueco 19 AGO 2026 - 11:24h.

El Ministerio de Agricultura ha notificado un foco primario en una explotación de 212 ovejas en el municipio de Barrundia

Con Álava, son ya ocho las provincias en las que se ha comunicado oficialmente circulación del virus

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Vitoria-GasteizNo es la primera vez que se detectan casos de lengua azul en el ganado vasco, pero sí es la primer aviso notificado en Euskadi este verano. El foco es una de las 212 ovejas de una explotación alavesa en la localidad de Barrundia.

Hasta el verano de 2025, el País Vasco había sido una especie de isla hasta donde la enfermedad de la lengua azul del serotipo 3, la más mortífera hasta la fecha, no había conseguido penetrar. Sin embargo, una vaca vacunada en Orio resultó que estaba infectada y tras ella se detectarían otros casos en la vecina Vizcaya.

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Con la reciente detección realizada por el Ministerio de Agricultura en Barrundia, Álava se suma a otros siete territorios del Estado en los que ya se sabe, a ciencia cierta, que circula el virus, desde el pasado 1 de abril, fecha en la que arrancó la campaña: A Coruña, Lugo, Navarra, Huesca, La Rioja, Segovia y Badajoz. Álava es la octava provincia, pero la sexta en la que se confirma esta variante, ya que en las provincias gallegas y en Badajoz se ha detectado el serotipo 8.

Las ovejas, las principales víctimas

Este virus se detectó por primera vez hace dos años, en 2024, y se manifiesta con altas fiebres en los animales, inflamación en la lengua y los labios, dificultad para tragar y respirar, debilidad, abortos y malformaciones. El serotipo 3 provoca síntomas clínicos en bovinos y hasta un 15% de mortalidad en ovinos, la especie más afectada, mientras que bovino y caprino no muestran normalmente ningún signo clínico de la enfermedad y pueden actuar como portadores.

El Ministerio recuerda que, conforme al Reglamento de Ejecución 501/2026, durante esta temporada debe notificarse de forma inmediata la primera detección de cada serotipo en cada región, utilizándose en España la provincia como unidad territorial de referencia.

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Agricultura insiste también en la importancia de la vacunación frente a los serotipos circulantes como principal herramienta preventiva para reducir la aparición de enfermedad clínica y minimizar sus consecuencias sanitarias y económicas, especialmente en las explotaciones ovinas, aunque también en las bovinas por las pérdidas productivas que pueden provocar algunos serotipos.

La lengua azul es una enfermedad vírica, de la familia Reoviridae, que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes, principalmente a ovinos además de bovinos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos, camélidos y entre otros.

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Transmitida por la picadura de ciertas especies de mosquito del género Culicoides donde la gravedad de la enfermedad varía según la especie y serotipo. En verano, es la época más propicia para la expansión de esta enfermedad. Esta enfermedad vírica, favorecida por las altas temperaturas, hace peligrar la cabaña ganadera foral, con un impacto que combina pérdidas económicas, mortalidad de animales y un notable incremento de los costes de producción.