La Guardia Civil de Melilla ha intervenido 235 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa"

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La Guardia Civil de Melilla ha intervenido 235 botellas de óxido nitroso, conocido popularmente como "gas de la risa", durante una inspección realizada con motivo del desembarque en Melilla de vehículos procedentes de Málaga.

Según ha informado este martes un portavoz de la Comandancia melillense, la actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) al realizar las inspecciones preventivas sobre los vehículos desembarcados, en el momento de fiscalizar un turismo "en cuyo maletero localizaron cuatro maletas de grandes dimensiones y con un peso excesivo".

Tras abrirlas, ha detallado la citada fuente, los agentes comprobaron que estaban completamente llenas de botellas de óxido nitroso. Cada una de las botellas presentaba un peso bruto de 1,5 kilogramos y contenía 666 gramos netos de gas comprimido.

El conductor dijo que las botellas eran de su propiedad

El portavoz policial ha explicado que preguntado por los agentes sobre la procedencia de la mercancía, el conductor, un varón adulto residente en Melilla, manifestó que las botellas eran de su propiedad y que tenía previsto depositarlas en un almacén de la ciudad para su posterior distribución en el mercado local. Sin embargo, ha añadido el portavoz de la Comandancia, esta persona no pudo aportar documentación que acreditara el origen de la mercancía ni la legalidad de su tenencia.

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Ante la ausencia de garantías legales y el volumen de la mercancía transportada, la Guardia Civil procedió a la inmediata incautación de las 235 botellas, que quedaron inmovilizadas cautelarmente. Asimismo, se ha elevado una consulta técnica a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para determinar el régimen aplicable a la mercancía, dado que este organismo restringe la distribución del óxido nitroso cuando se produce un desvío de los canales autorizados y existe un riesgo para la salud pública.

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El conductor está siendo investigado

El conductor ha quedado en situación de investigado por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de medicamentos, a la espera de determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de los hechos.

La Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha recordado que el óxido nitroso es un gas de curso legal cuyo uso industrial y profesional está sujeto a los correspondientes canales autorizados, entre ellos los ámbitos de la hostelería y el sector médico-sanitario.

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No obstante, ha advertido que su desvío para el consumo recreativo "puede provocar graves efectos perjudiciales para el organismo", especialmente del riesgo asociado a su consumo en entornos de ocio y de su combinación con alcohol. Entre las consecuencias derivadas de un uso abusivo se encuentran asfixia, pérdida de conocimiento y daños neurológicos severos, por lo que la Guardia Civil alerta sobre los peligros que supone la utilización de esta sustancia fuera de los usos legalmente autorizados.