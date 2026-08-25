Detenida una empleada de telefonía en Jaén por estafar 400.000 euros

Agencia EFE Redacción Andalucía 25 AGO 2026 - 14:41h.

Los agentes encargados del caso han constatado la realización de al menos 27 operaciones de contratación fraudulentas sin autorización alguna

El 'buzón de la droga' de una comunidad de vecinos en Málaga: el detenido lo usaba como punto de venta de cocaína

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Jaén a una mujer de 47 años, empleada de una conocida compañía de telefonía, como presunta autora de un delito de estafa tras realizar contrataciones fraudulentas de terminales que han supuesto un perjuicio económico de unos 400.000 euros para la empresa.

La investigación, que ha culminado con la detención de la trabajadora, ha sido llevada a cabo por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) - Delitos Tecnológicos, adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Jaén.

PUEDE INTERESARTE Dos detenidos acusados de extorsionar a un amigo con un falso montaje sobre una menor en Pamplona

Explotaba un fallo en el sistema informático

Según han informado fuentes policiales, la investigada abusaba de su posición laboral y de los permisos de los que disponía en la entidad para detectar y explotar un fallo en el sistema informático.

A través de esta brecha de seguridad realizaba la contratación de terminales telefónicos de alta gama utilizando, sin su consentimiento, la documentación de clientes reales de la compañía para posteriormente lucrarse con ellos.

PUEDE INTERESARTE Los encapuchados del triple crimen de Isla Cristina siguen a la fuga una semana después y se contempla que puedan estar ya lejos del municipio

La presunta estafadora operaba desde diferentes sucursales situadas tanto en la capital jiennense como en el municipio de Martos.

Durante la investigación, los agentes encargados del caso han constatado la realización de al menos 27 operaciones de contratación fraudulentas sin autorización alguna.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía Nacional ha precisado que la operación continúa abierta y que, debido al volumen de la estafa, no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas fechas.