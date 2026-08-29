Un migrante detenido y otro herido en el hospital tras una reyerta en Ceuta

El incidente se produjo en la barriada de Miramar, muy cerca de la frontera con Marruecos

La ministra de Sanidad espera que los migrantes de Ceuta estén realojados en 2 o 3 semanas

Compartir







CeutaUn migrante ha sido detenido y otro permanece ingresado en el Hospital Universitario de Ceuta como consecuencia de una reyerta cerca de la madrugada de este sábado entre migrantes que accedieron ilegalmente a la ciudad el pasado 30 de julio.

Según han informado a EFE fuentes policiales y vecinales, el incidente se produjo en la barriada de Miramar, muy cerca de la frontera con Marruecos, donde también se reúnen estas personas en Ceuta.

PUEDE INTERESARTE España pide apoyo a la Unión Europea para el triaje de los migrantes que quedan en Ceuta

Una discusión entre dos migrantes

Una discusión entre dos migrantes provocó que uno de ellos agrediera a otro, el cual cayó por un terraplén próximo, quedando inconsciente en el suelo.

La víctima tuvo que ser trasladada en una ambulancia hasta el hospital, a requerimiento de los propios vecinos de la zona, tras comprobar que sangraba de forma abundante por la cabeza como consecuencia del golpe.

El agresor, también marroquí al igual que la víctima, ha sido detenido por la Policía Nacional y se espera que sea puesto a disposición judicial en las próximas horas por un presunto delito de agresión.

PUEDE INTERESARTE El Gobierno amplía a 44,51 millones de euros la atención humanitaria en Ceuta

Los vecinos de la barriada han denunciado a EFE que en este lugar se suelen producir enfrentamientos entre estos migrantes relacionados con la comida y la ingesta de alcohol o el consumo de otras sustancias.