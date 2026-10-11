El tiroteo se ha registrado a las 8:30 horas cuando la víctima estaba cerca de la fuente de Las Grullas en Badajoz

La zona ha sido escenario en los últimos meses de otros sucesos y enfrentamientos entre dos grupos rivales

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BadajozUn hombre de 51 años ha resultado herido este 11 de octubre tras recibir varios disparos cuando se encontraba en el barrio Cerro de Reyes de la localidad de Badajoz, según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

La víctima, que sufrió impactos de bala en ambas piernas y fue evacuada al hospital, estaba a las 8:30 horas exactamente cerca de la fuente de Las Grullas en el instante en el que fue tiroteada con un arma de fuego.

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Agentes de la Policía Nacional se desplazaron a esa zona del sureste de la ciudad para obtener pistas de los hechos e investigan lo ocurrido allí, en la Avenida Pablo de Neruda.

Enfrentamientos entre dos grupos rivales en el barrio

Tal y como señala la prensa local extremeña, este suceso se produce en un contexto de enfrentamientos entre dos grupos rivales precisamente en el mismo barrio en los últimos meses.

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Uno de los recientes episodios fue el incendio de un coche que fue hallado calcinado por completo este 10 de octubre. En concreto, a las 16:45 horas tuvieron que acudir los bomberos de Badajoz a apagar las llamas.

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Aunque no se vincula ese incendio con el tiroteo registrado, al menos por ahora, lo cierto es que también en la madrugada anterior se produjo un ataque a una vivienda de la calle Grecia, según publicó el diario 'Hoy'.

Lanzaron un elemento incendiario contra la fachada en un intento por prenderle fuego a la casa unifamiliar. Policías se movilizaron al lugar para recabar indicios, sin que hayan trascendido más novedades.