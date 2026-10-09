En prisión cinco de los detenidos por el tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa, Barcelona

El otro detenido es un menor de edad que se entregó a los Mossos d'Escuadra en Granollers, Barcelona

Detenido un cuarto hombre relacionado con el tiroteo a dos guardias civiles en Terrassa

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Cinco de las seis personas arrestadas como sospechosas del tiroteo a dos guardias civiles el pasado 1 de octubre en Terrassa, Barcelona, han ingresado ya en prisión. Los últimos detenidos son un hombre de 46 años y un menor de edad que se han entregado a los Mossos d'Escuadra en Granollers, Barcelona, por su presunta vinculación con el tiroteo.

Pocas horas antes los Mossos detuvieron en Cabra del Camp, Tarragona, a otra persona vinculada con los hechos. Los dos hombres mayores de edad ya han ingresado en prisión preventiva por orden del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa (Barcelona), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Por el momento, cinco de los seis detenidos, todos ellos mayores de edad, ya se encuentran en prisión. Los dos últimos arrestados se suman a otros tres que ingresaron en un centro penitenciaron acusados de delitos de tentativa de homicidio, lesiones y atentado a agentes de la autoridad.

Los detenidos hirieron con armas de fuego a los agentes

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre cuando, durante una persecución de la Guardia Civil a un grupo de hombres por supuestamente formar parte de un grupo de ladrones especializados en el robo de cargas de camiones en las autopistas.

Los agentes, que iban en un vehículo camuflado, persiguieron entonces a este grupo de 'teloneros' por la AP-7 hasta Terrassa, donde inicialmente trataron de identificar a los ocupantes del coche. Fue en ese momento cuando los supuestos ladrones emprendieron la huida tratando de arrollar a los dos guardias civiles.

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El vehículo fue posteriormente localizado en la calle Europa del barrio de Can Parellada de Terrassa, en torno a las 22:30 horas. Al verse sorprendidos por los agentes, los ladrones abrieron fuego e hirieron a los guardias civiles que trataron de defenderse con sus armas reglamentarias.

Uno de los agentes recibió cuatro impactos de bala y fue evacuado al hospital Parc Taulí de Sabadell, Barcelona, mientras que el otro, alcanzado por un disparo, fue trasladado a la Mútua de Terrassa. El herido más grave recibió varios golpes con un palo mientras estaba en el suelo.