Un tiroteo en Málaga capital obliga a la detención de dos personas y los agentes llegaron a incautar dos armas de fuego en el lugar de los hechos

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas y han intervenido dos armas de fuego tras una riña entre dos familias en La Palmilla, en Málaga capital, en la que se han producido varias detonaciones.

Así, según han confirmado fuentes policiales, sobre las 15:10 horas se ha producido una riña entre dos familias en el citado lugar, momento en el que se han producido varias detonaciones sin que haya que lamentar heridos. Tras los hechos, agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de dos personas en relación con el suceso, además de la intervención de dos armas de fuego. La investigación, a manos del Grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional, está abierta para el total esclarecimiento de los hechos.

Por el momento, las autoridades no han confirmado el motivo de la pelea que desencadenó el tiroteo, pero sí han precisado que no hay que lamentar heridos ni muertos tras el tiroteo. El barrio de La Palmilla ha vivido momentos de tensión después de escuchar los tiros que propiciaron minutos después de que comenzase el conflicto. Dos personas, cuya identidad se desconoce, han sido detenidas por la Policía Nacional.

Incautaron y detuvieron a dos personas

La Policía Nacional, al acudir al lugar de los hechos, procedió a la rápida detención de dos personas e incautaron dos armas de fuego, muy probablemente, que portaban los detenidos y autores de los disparos que se escucharon en las calles de La Palmilla, situada en Málaga capital. Las autoridades no han confirmado si ha habido daños materiales después de esta pelea y que pasará con las personas que han sido detenidas.

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Los servicios sanitarios no han tenido que intervenir, dado que no había personas que hubiesen resultado heridas por los disparos, por lo que podría tratarse de un tiroteo que hubiese sido producido como una amenaza a la otra parte implicada.