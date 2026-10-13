El hombre se encuentra en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 50% de su cuerpo

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Un hombre de 88 años ha sido trasladado este martes al Hospital Universitario de Getafe en estado crítico tras sufrir quemaduras en más del 50% de su cuerpo cuando intentaba sofocar un incendio de campo en el camino vecinal de Las Jaras, en Herrera del Duque, Badajoz.

Según detalló el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, tras recibir el aviso se movilizaron los servicios de emergencia para atender al afectado. Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) de Herrera del Duque, un helicóptero sanitario con base en Don Benito-Villanueva, efectivos de la Policía Local, patrullas de la Guardia Civil y personal del Plan Infoex, junto con agentes del Medio Natural.

Inicialmente, el hombre fue evacuado en estado grave al Hospital de Don Benito-Villanueva. Tras evaluar su estado, fue derivado al Hospital Universitario de Getafe.