Sus vecinos lograron amortiguar la caída con mantas

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Un hombre ha logrado salvarse de un grave incendio al saltar desde un tercer piso en el barrio de Los Pajaritos, Sevilla. Otras dos personas han tenido que ser evacuadas al Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío.

El incendio se produjo la madrugada del 6 de octubre en el tercer piso de un edificio de viviendas en la calle Mirlos de Sevilla. Las llamas se extendieron por toda la vivienda llegando incluso a salir por las ventanas. Desesperado por huir de las llamas, uno de los vecinos salió por la ventana y comenzó a escalar por la fachada del edificio. No obstante, debido a la altura de la vivienda, el hombre no logró descender y fue entonces cuando un grupo de vecinos comenzó a preparar una colchoneta de amortiguación para que el afectado pudiese saltar de la vivienda con seguridad. Gracias al ingenio de los vecinos del barrio, que utilizaron mantas y colchonetas para frenar la caída, el hombre no ha sufrido heridas graves.

Se desconocen las causas que provocaron el incendio

En relación al origen del incendio, según ha informado el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía, fue en torno a las 1:40 horas de la madrugada cuando se empezaron a recibir varias llamadas que alertaban de un incendio en una vivienda en el centro de Sevilla. Además, los alertantes informaron de que había varias personas atrapadas en la vivienda y de que un hombre se había arrojado por la ventana para huir del incendio.

Tras los avisos a emergencias se movilizó a Bomberos, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y CECOP. Al llegar al lugar de los hechos, dos personas heridas tuvieron que ser trasladadas al hospital sin que hayan trascendido más datos sobre su estado.

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Por el momento continúan las investigaciones para esclarecer las causas del incendio. No obstante, el CECOP ha informado de que la vivienda quedó completamente calcinada y se ha declarado como siniestro total.