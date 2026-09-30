Los bomberos han intervenido este miércoles por la mañana en un incendio declarado en una vivienda de la calle Florista de València

Uno de los ocupantes ha quedado atrapado en un balcón y ha tenido que ser rescatado por los servicios de emergencia

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ValenciaLos bomberos han intervenido este miércoles por la mañana en un incendio declarado en una vivienda de la calle Florista de València. El fuego, cuyo origen se desconoce por el momento, se ha iniciado en una de las habitaciones del inmueble situado a la altura del número 76. Uno de los ocupantes ha quedado atrapado en un balcón y ha tenido que ser rescatado por los servicios de emergencia.

El operativo ha obligado además a adoptar medidas para garantizar la seguridad en la zona mientras los efectivos trabajaban en la extinción. La emergencia ha provocado la interrupción temporal de la circulación de la línea 4 de Metrovalencia, después de que los servicios de transporte recibieran el aviso para detener el servicio durante la intervención. La circulación se ha recuperado minutos después de las nueve de la mañana.

Los bomberos intervienen en una vivienda de la calle Florista

El incendio se ha declarado a primera hora de la mañana en un inmueble situado en la calle Florista, en el número 76. Las llamas se han originado en una habitación de la vivienda por causas que todavía no han trascendido. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de València para controlar el fuego y evitar que pudiera extenderse a otras zonas del edificio.

Durante la actuación, los bomberos han tenido que prestar especial atención a una de las personas que se encontraba en el inmueble. Un joven había quedado atrapado en un balcón y no podía abandonar la vivienda por sus propios medios. Los efectivos han realizado el rescate mientras continuaban las labores destinadas a sofocar completamente las llamas.

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El fuego obliga a interrumpir durante unos minutos el tranvía

La emergencia también ha tenido consecuencias sobre el transporte público de la ciudad. Metrovalencia recibió una llamada en la que se comunicaba la situación y se solicitaba el corte temporal del suministro. La medida se adoptó mientras los bomberos trabajaban en el edificio y se aseguraban las condiciones necesarias para recuperar la circulación.

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La interrupción afectó a la línea 4 de Metrovalencia, cuyo servicio permaneció suspendido durante unos minutos. La circulación del tranvía pudo restablecerse poco después de las nueve de la mañana, una vez solventada la incidencia. De este modo, la afección al transporte público quedó limitada al periodo en el que los servicios de emergencia permanecieron trabajando en la zona.

Atención a la familia afectada por el incendio

Más allá de las tareas de extinción y rescate, el Ayuntamiento activó recursos de atención para las personas afectadas por el suceso. El Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Colaboración en Emergencias fue movilizado para prestar asistencia a la familia. Este dispositivo permite ofrecer apoyo a quienes se ven afectados por situaciones de emergencia que requieren una intervención social.

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Mientras tanto, los bomberos continuaron en el lugar después del rescate para completar las labores de extinción. Los efectivos permanecieron en el inmueble para apagar los últimos focos y refrescar la zona afectada por el fuego. Estas actuaciones son necesarias para evitar que las llamas puedan reavivarse una vez controlado el incendio.

Investigación sobre el origen del fuego

Por el momento, las circunstancias que han provocado el incendio siguen sin determinarse. La información disponible no concreta todavía cuál pudo ser la causa del fuego iniciado en la habitación de la vivienda. Los servicios de emergencia han centrado su actuación inicial en garantizar la seguridad de los ocupantes, controlar las llamas y normalizar la situación en el entorno.

El incidente ha quedado finalmente controlado tras la intervención de los bomberos y el rescate del joven que permanecía en el balcón. La recuperación del servicio de la línea 4 permitió devolver progresivamente la normalidad a la zona después de la emergencia. El suceso se ha saldado, según la información facilitada, con la intervención de los equipos de emergencia y la activación de asistencia social para la familia afectada.