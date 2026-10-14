Redacción Andalucía Granada, 14 OCT 2026 - 13:29h.

La Guardia Civil ha identificado al supuesto autor analizando las cámaras de la discoteca de Cúllar Vega donde ocurrió el crimen, que tendría un móvil sentimental

Pedro, el joven de 21 años muerto tras ser apuñalado en Cúllar Vaga, Granada: trabajaba como socorrista y acababa de ser padre

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La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor de la muerte de un joven de 21 años que fue apuñalado la madrugada del pasado sábado en una discoteca de Cúllar Vega, en el cinturón metropolitano de Granada.

La víctima, Pedro, recibió varias puñaladas por las que fue ingresado en la UCI del Hospital Universitario San Cecilio del PTS, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, aunque falleció el domingo por la mañana como consecuencia de la gravedad de las lesiones que sufrió.

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Cámaras de vigilancia

Según ha podido saber 'Informativos Telecinco', y tal y como han confirmado fuentes del instituto armado, que se ha hecho cargo de la investigación, los agentes han identificado y detenido este martes al presunto asesino de Pedro.

La Guardia Civil ha trabajado en el caso con las grabaciones recogidas por las cámaras de seguridad del local de ocio de Cúllar Vega en el que tuvo lugar el crimen y con otro tipo de pesquisas que no han trascendido.

Según ha adeltando el diario 'Ideal', se baraja como hipótesis que el móvil del crimen habría sido sentimental, si bien no han trascendido las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

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Los hechos tuvieron lugar sobre las 05:00 horas de la madrugada de este pasado sábado cuando la víctima, un joven de 21 años, fue apuñalado presuntamente por el ahora detenido. Aunque fue evacuado a un hospital de la capital, donde fue intervenido tras llegar en estado crítico, la gravedad de las lesiones provocaron su muerte en la mañana del domingo.

Acababa de ser padre

El fallecido acababa de ser padre y era muy querido por los vecinos de su localidad, donde trabajaba como socorrista en la piscina muncipal. El municipio continúa en shock por lo ocurrido.

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