Gonzalo Barquilla 14 OCT 2026 - 12:51h.

Radia desapareció en Calpe el 10 de septiembre de 2025: el CNDES ha confirmado este miércoles que ha sido localizada en buen estado

La desaparición de Radia y Ángel, otro menor que también fue localizado, había generado preocupación en Calpe

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La Policía Nacional y la Guardia Civil han encontrado recientemente a Radia, la menor de 16 años que desapareció en Calpe, en Alicante, el 10 de septiembre de 2025. El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha confirmado este miércoles la localización de la adolescente y ha agradecido públicamente el trabajo de ambos cuerpos.

Ha pasado más de un año y un mes desde que se perdió el rastro de Radia hasta que ha sido localizada. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el lugar en el que ha sido encontrada ni sobre las circunstancias de su localización, por lo que tampoco se conoce qué ha ocurrido durante este más de un año en el que permanecía activa su desaparición.

Radia ha sido localizada 399 días después de desaparecer

La desaparición de Radia se produjo en Calpe, en la comarca alicantina de la Marina Alta, un municipio de unos 26.800 habitantes próximo a localidades como Benissa y Altea. Durante los 399 días que han transcurrido desde que se le perdió el rastro, la alerta ha servido para difundir su imagen más allá de su entorno cercano y tratar de recabar pistas que permitieran dar con ella.

Para facilitar su identificación, como en el resto de casos, el CNDES publicó una ficha con su fotografía y sus características físicas, como la estatura, la complexión y el color de los ojos y el cabello. La información se difundió para pedir la colaboración ciudadana mientras no se conocía el paradero de la menor. Ahora se garantiza "el derecho olvido digital y la protección de datos".

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El CNDES pide colaboración ciudadana

Desde el Centro Nacional de Desaparecidos recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para ayudar a resolver este tipo de casos. Ante cualquier información relacionada con una persona desaparecida, se puede contactar con la Policía Nacional en el 091 o con la Guardia Civil en el 062.

También se puede trasladar información al CNDES a través del correo electrónico colaboracion-cndes@interior.es. El organismo mantiene esta vía para recibir datos que puedan ayudar a localizar a personas desaparecidas.