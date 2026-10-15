Los adultos critican el uso excesivo de las pantallas y la carencia de valores de los jóvenes

Una psicóloga aclara las señales de que tu hijo tiene un problema con el móvil: “Parece que todo gira en torno a la pantalla"

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado por primera vez una encuesta que analiza la opinión de los adultos sobre la infancia y la adolescencia actuales. Por una parte, las personas encuestadas señalan la adicción a las pantallas y la carencia de valores como los principales problemas de la juventud actual. Pero, un 70% de los participantes en el estudio también reconoce que seguramente los jóvenes tendrán un futuro peor que el que tuvieron ellos.

Los principales resultados obtenidos sitúan la adicción a las pantallas (19%), la carencia de valores (15%) y el uso excesivo de las redes sociales (17%) como los principales problemas de los niños y adolescentes en la actualidad: "Tanta inteligencia artificial que vamos a perder la inteligencia natural". Según los encuestados, la televisión, las tabletas y el móvil dominan a las nuevas generaciones y añaden que "el problema es que toda su vida pasa por publicar cosas en redes sociales" y que "tiene que haber un control dependiendo de las edades de los niños".

La falta de educación y valores en las generaciones más jóvenes también es otro de los principales problemas que los encuestados han puesto de manifiesto. En los adolescentes se reclama más educación "sobre todo desde casa" y se critica la falta de valores "como la naturalidad y la sencillez". "Les dices cualquier cosa y los críos te dicen lo que quieren y más", explica una mujer en relación a los resultados de la encuesta del CIS.

Los jóvenes están más protegidos, pero se enfrentan a un futuro más incierto

El 53% de los encuestados creen que los menores en la actualidad tienen más protección que antiguamente. No obstante, pese a criticar algunos de los hábitos de la juventud actual, siete de cada 10 adultos consideran que los jóvenes tendrán un peor futuro que sus padres y que "se lo tienen que currar". Principalmente, señalan que se debe al "tema de la vivienda", pero también al "tema del trabajo y la actitud que tienen".

En relación a la pregunta sobre cómo se debería educar a los niños hoy en día, más de la mitad de las personas creen que se debería utilizar el castigo para educar a los niños: "Hay que educarles de otra manera". Además, la mitad de esas personas confiesan que ellos mismos fueron educados con insultos y golpes cuando eran pequeños. Mientras unos siguen apostando por la mano dura, el 92% opina que en la educación de los jóvenes también debe existir el diálogo .

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Los principales partidos políticos también han aparecido en los resultados de la investigación que señalan en un 42% que Vox es el partido que menos defiende a la infancia, seguido de Podemos con un 22%.