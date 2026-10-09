La periodista ha recordado a su abuela, que hoy cumple 100 años y es seguidora de estas breves telenovelas verticales

El impacto de la IA en la cirugía estética: “Algunos pacientes ya no traen fotos de famosos, vienen con imágenes renderizadas”

Compartir







Los microdramas creados con inteligencia artificial, esas pequeñas telenovelas en formato vertical que aparecen en las redes sociales, han encontrado un nicho importante en la gente mayor que usa el móvil. Es el caso de la abuela de Isabel Jiménez que, a sus 100 años, se presenta como una gran seguidora de este innovador formato.

"No, de peleas no me gusta. Me gusta más esta de los mayores, los mayores sí salen ganando", se escucha decir a la señora mayor en un vídeo. "Acaban de escuchar a mi abuela, tiene 100 años, vive sola, sale con sus amigos y hay algo que le gusta muchísimo y es Instagram", explica la periodista de Informativos Telecinco.

"Lo que más le le gusta son las microseries hechas con inteligencia artificial. Pequeñas telenovelas muy cortas, hechas a medida porque ya saben que el algoritmo lo sabe todo de ustedes, también de ella", añade la presentadora.

Las telenovelas de la nueva era

Carmen cumple este viernes 100 años. Un siglo de historia que ha pasado delante de sus ojos y que ahora no pueden apartarse del móvil por culpa de estos microdramas verticales. "Me encantan", admite.

PUEDE INTERESARTE Del estante de las librerias a alimentar al algoritmo: la polémica compra de libros antiguos para entrenar inteligencia artificial

Ha descubierto las telenovelas de la nueva era. "Un viejecico que lo llevan al asilo y lo dejan desamparados, pero luego después bloquea todas las cuentas", cuenta en referencia a una de esas historias. Admite que no puede esperar al día siguiente para conocer cómo sigue la historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Los microdramas son 50 capítulos de un minuto, es como un TikTok que te deja el final abierto para que el usuario quiera ver el siguiente capítulo", explica Oriol Franco, cofudador de Verti Series.

"A mí me entretiene", explica Carmen. Romances y herencias millonarias dominan con inteligencia artificial este género que nació en China. Carmen, siempre dispuesta para el siguiente capítulo, pese a los consejos de su familia. "No tanto móvil, pero yo hago lo que quiero", les dice. Y es que por algo es la mayor.