Manuel Pimentel Jaén, 15 OCT 2026 - 11:10h.

UGT y la Asociación de Directores de Educación Infantil y Primaria denuncian el "continuo acoso", la "indefensión y desamparo institucional" que sufren el equipo directivo y el profesorado del centro escolar

Los "hostigamientos" por parte del padre de un alumno durante más de tres años y medio han provocado bajas laborales y denuncias en los juzgados

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El personal docente del CEIP Manuel Andújar de La Carolina, en Jaén, lleva sumido en una espiral de denuncias y tensiones desde hace más de tres años y medio, por el acoso ejercido supuestamente por parte del padre de un alumno del centro escolar.

El sindicato UGT y la Asociación de Directores y Directoras de Educación Infantil y Primaria (Asadipre) han denunciado en un comunicado una situación marcada con presiones, coacciones e intimidaciones contra la directora, el maestro tutor del Aula Específica y otros profesionales del centro.

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Denuncia archivada

Las hostigaciones comenzaron hace tres años y medio, antes incluso de que se matriculara el alumno. Durante este tiempo, aseguran, el equipo directivo y el profesorado han tenido que afrontar una situación marcada por la presentación masiva de escritos y reclamaciones, las reiteradas solicitudes de reuniones y las continuas interpelaciones a través de canales oficiales y digitales, así como por diversos procedimientos judiciales que han incrementado la presión sobre los afectados.

Fuentes del centro han confirmado a 'Informativos Telecinco' que se han presentado ya las correspondientes denuncias y que el caso se encuentra judicializado, si bien, la primera denuncia interpuesta por la dirección del centro ha sido archivada por el juzgado, una decisión que ya ha sido recurrida. Además, aseguran que los profesores se niegan a reunirse a solas con el progenitor denunciado por temor.

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Temor e inseguridad

A ello se añaden también episodios de alteración de la convivencia y del normal funcionamiento del centro, comportamientos intimidatorios en sus accesos, situaciones de vigilancia hostil durante los recreos y agresiones verbales en público. Incluso, en algunas ocasiones han tenido solicitar la intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil.

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El sindicato ha tildado de "absolutamente inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el bienestar, la seguridad y la educación del alumnado tengan que desarrollar su trabajo en un clima de temor e inseguridad". De este modo, ha defendido que ningún profesional "debe verse obligado a soportar situaciones de hostigamiento que comprometan su integridad física, su estabilidad emocional o el ejercicio digno de sus funciones".

Bajas por ansiedad y sin asistencia psicólogica

Una de las personas afectadas asegura a esta redacción que ha llegado a estar de baja laboral en dos ocasiones, debido a esta situación y que lleva más de un año esperando la asistencia psicológica que solicitó formalmente a la Consejería de Educación de la Junta y que aín no ha recibido.

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"¿Cómo puede la Administración exigir a los equipos directivos que asuman sus responsabilidades si, cuando necesitan protección y asistencia, los deja sin respuesta? Para UGT Servicios Públicos Jaén, esta demora evidencia una preocupante falta de atención a la salud laboral de los profesionales afectados y agrava su situación de vulnerabilidad", esgrime UGT.

Desde Asadipre lamentan también el incremento de situaciones de desconsideración, presión y hostigamiento hacia los equipos directivos y docentes de los centros educativos públicos, lo que valoran como "un reflejo alarmante y de extrema gravedad" como es el caso del citado colegio de La Carolina.

A través de sendos comunicados, ambas organizaciones han expresado su condena ante estos hechos y han trasladado su apoyo y solidaridad con los afectados y con todo el claustro.