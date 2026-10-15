El 'modus operandi' de los ciberdelincuentes: solicitan una transferencia de 980 euros por una necesidad urgente

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Los ciberdelincuentes están utilizando cuentas de WhatsApp en iPhone en las que suplantan a los usuarios reales para pedir una transferencia de 980 euros a sus contactos por una necesidad urgente. El aviso de la nueva estafa llega del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

El centro tecnológico ha informado de que en los últimos días ha recibido una oleada de consultas de usuarios cuyos contactos están recibiendo mensajes enviados desde sus cuentas de WhatsApp que ellos no han escrito.

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Los delincuentes, camuflados bajo la identidad de un contacto, pide dinero para resolver una supuesta urgencia y facilitan una cuenta bancaria en la que realizar el pago. Las personas afectadas siguen teniendo acceso a WhatsApp y no ven esos mensajes, según los casos comunicados .

Los mensajes al estar relacionados con personas conocidas ofrecen confianza a los afectados, que explican que sus familiares o amigos reciben estos mensajes desde sus cuentas de WhatsApp, aunque ellas no han enviado esas peticiones y los mensajes no aparecen en su historial.

El 'modus operandi' se repite: solicitan una transferencia de 980 euros

Hasta ahora el 'modus operandi' se ha repetido: los mensajes se solicita una transferencia de 980 euros y promete devolver el dinero al día siguiente, además se pide un justificante del pago; el Incibe, sin embargo, ha explicado que el importe y la excusa podrían variar.

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La urgencia y la confianza en el supuesto remitente hacen que el destinatario pague sin comprobar la petición, ha señalado el Incibe, que recuerda la importancia de mantener actualizados tanto los iPhone como la aplicación de WhatsApp.

"Si sospechas que alguien utiliza tu cuenta, avisa a tus contactos por otro canal y conserva las pruebas. Si ya has enviado dinero, contacta inmediatamente con tu banco", concluye el aviso de Incibe.