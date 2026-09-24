La víctima tenía que dar 'me gusta' a productos de cosmética a cambio de una supuesta remuneración económica

Grandes transferencias, engaños y donaciones: así fue la estafa del amor que le costó a un hombre de 82 años casi 400.000 euros

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Dos personas están siendo investigadas por estafar 1.900 euros a una mujer de Pontevedra con la denominada 'estafa de los likes' y una oferta de trabajo inexistente. La víctima tenía que dar 'me gusta' a productos de cosmética a cambio de una supuesta remuneración económica.

La Guardia Civil ha alertado sobre esta modalidad de estafa que comienza siempre con una supuesta oferta de trabajo sencilla, que llega por redes o aplicaciones de mensajería como WhatsApp y termina con la exigencia a la víctima de realizar pagos para poder acceder a unas ganancias que nunca llegan.

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El fraude a esta mujer comenzó con un mensaje recibido a través de una aplicación de mensajería instantánea. El delincuente se presentó como responsable de contratación de una conocida empresa del sector de la cosmética y ofreció a la víctima una supuesta actividad comercial.

La tarea se limitaba a realizar acciones promocionales sobre determinados productos, como indicar 'me gusta' en redes sociales, a cambio de recibir una remuneración económica en función de los objetivos alcanzados.

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Los delincuentes pagaron pequeñas cantidades a la víctima para que confiara en ellos

Durante las primeras acciones, la víctima llegó a recibir pequeñas cantidades de dinero, un procedimiento utilizado para reforzar la apariencia de legitimidad de la oferta y posteriormente, los responsables trasladaron la comunicación a otra plataforma y la incorporaron a un grupo en el que continuó recibiendo nuevas tareas.

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Fue entonces cuando la dinámica cambió y le pidieron realizar determinados envíos de dinero para seguir obteniendo las supuestas comisiones.

La víctima efectuó primero dos pagos de 150 y 390 euros, pero más adelante, los interlocutores le indicaron que debía registrarse en una página web para poder retirar las supuestas ganancias acumuladas. Antes de acceder a ese dinero, le reclamaron un nuevo pago de 1.360 euros, que la mujer realizó mediante dos transferencias.

Después de efectuar este último ingreso, la víctima comenzó a sospechar que podía encontrarse ante una estafa y solicitó que le devolvieran las cantidades entregadas. Fue entonces cuando dejó de recibir respuesta y comprobó que había sido víctima del fraude. En total, los pagos realizados ascendieron a 1.900 euros.

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Tras recibir la denuncia, los investigadores analizaron las comunicaciones mantenidas con los responsables, la documentación aportada por la víctima y los movimientos económicos relacionados con las operaciones que permitieron establecer la relación entre los distintos pagos efectuados durante el fraud e identificar a los dos presuntos autores. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial competente de O Porriño.