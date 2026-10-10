Una asociación de jubilados presentó una denuncia en Ávila porque había contratado una estancia de una semana en la costa

La arrestada recibió varios pagos de las víctimas, pero no realizó ninguna reserva en los hoteles como habían acordado

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SalamancaLa propietaria de una agencia fue detenida en Salamanca acusada de un presunto delito continuado de estafa superior a 40.000 euros a un total de 80 clientes a quienes ofertó falsos viajes.

Según ha precisado la Policía Nacional en un comunicado, la responsable del negocio dejó de responder a las víctimas pasado un tiempo y en ningún momento reservó alojamientos en los hoteles, como había acordado con ellas.

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La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la Comisaría de Ávila por la presidenta de una asociación de jubilados. La entidad había contratado en el mes de febrero un viaje y estancia de una semana en la costa.

Estaba programado para el mes de septiembre. Para ello, la organización realizó varios pagos en los meses anteriores, pero cuando la mujer intentó contactar con la gerente de la agencia sobre la fecha de salida, no obtuvo respuesta.

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Negocio sin actividad comercial y cerrado al público

Al consultar directamente con el hotel de destino, el establecimiento confirmó que no existía ninguna reserva abonada ni a nombre de la agencia ni de los viajeros.

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De forma paralela, las dependencias policiales de Salamanca recibieron numerosas denuncias de ciudadanos particulares y de otras asociaciones afectadas por el mismo modus operandi.

En el caso de los colectivos, los perjudicados abonaron el importe íntegro del viaje y la estancia sin llegar a desplazarse. Por su parte, los clientes individuales descubrían la estafa al personarse en los hoteles reservados.

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Allí les informaban de que la agencia no había tramitado el pago de las estancias previas y debidamente abonadas por los usuarios. Los investigadores descubrieron entonces que el negocio había cesado su actividad comercial.

Además, se encontraba cerrado al público ya. Por lo tanto, identificaron y localizaron a la sospechosa, la dueña de la empresa, que fue arrestada y puesta a disposición judicial.