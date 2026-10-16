Celia Molina Bogotá, 16 OCT 2026 - 10:38h.

El equipo de José Luis y José Armando, los populares siameses de Ecuador, han anunciado su muerte en un comunicado de Instagram

Las siamesas separadas por el abdomen hace dos años en Barcelona hacen vida normal y están "en perfecto estado de salud"

Compartir







José Luis y José Armando, los siameses de Ecuador que se hicieron mundialmente famosos por su fuerza y resiliencia, han fallecido a los 27 años de edad. Así lo ha comunicado su equipo en una emotiva publicación que sitúa la fecha de su muerte en la madrugada del 14 al 15 de octubre, en un hospital de Zipaquirá, municipio colombiano ubicado al norte de Bogotá, donde ambos residían desde el pasado mes de abril.

"Con profundo dolor y tristeza, desde el equipo de Los Siameses del Ecuador queremos informar a sus seguidores y a toda la comunidad que nuestros queridos siameses fallecieron durante la madrugada de hoy. Su historia, sus sonrisas y su manera de ver la vida dejaron una huella imborrable en muchos corazones. Nos queda la alegría de saber que fueron felices cumpliendo sus sueños y alcanzando metas que los llenaban de ilusión", dice el comunicado de Instagram.

"Agradecemos de corazón a todas las personas que les apoyaron, creyeron en ellos y fueron parte de cada logro. Gracias por acompañarles a hacer realidad sus sueños y por brindarles tanto cariño a lo largo de su camino", añaden, pidiendo la máxima privacidad para la familia y sin aportar más detalles sobre lo sucedido.

Unidos por la pelvis, el hígado y el intestino

La historia de José Luis y José Armando dio la vuelta al mundo, no solo por haber nacido unidos por la pelvis, compartiendo el hígado y el intestino y teniendo dos piernas y cuatro brazos, sino porque, al venir a este mundo, los médicos apenas les dieron unos meses de vida. En principio, se plantearon separarles quirúrgicamente pero, al darse cuenta de que la mayor parte del hígado pertenecía a José Luis, determinaron que la intervención ponía en alto riesgo sus vidas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"José Armando tuvo un infarto y se llevó a José Luis"

Hace pocos más de un mes, estos hermanos, que desafiaron al máximo su esperanza de vida, visitaron España y confesaron que ambos compartían también la misma novia. Mantenían una relación de dos años y medio con una joven llamada Janet, a la que conocieron en un centro comercial, cuando ella les pidió que se hicieran una foto juntos. En el ámbito profesional, incursionaron en la música urbana, junto al cantante York El Travieso.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aunque en el comunicado sobre su repentina muerte no se detallan las causas del doble deceso, una persona de su entorno más cercano, Fernando Carrillo, sí ha dado información precisa de lo sucedido. Según recogen los medios locales, los siameses fueron al hospital tras una situación alarmante en torno a la orina de José Luis.

"De repente, José Luis sufrió un infarto y José Armando gritaba llamando a su hermano. A los 15 minutos, los médicos me comunicaron que los dos estaban estables pero, dos horas después, fue José Armando quien sufrió una segunda emergencia cardíaca que no superó y se llevó a José Luis", ha declarado Carrillo, sobre las últimas horas de vida de los siameses. "Nacieron juntos y murieron juntos", concluyó su amigo.