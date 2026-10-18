Cuando alguien pierde las llaves, se muda o quiere resetear quien accede a la vivienda, en la mayoría de los casos basta con sustituir el bombín

Un cerrajero alerta del tipo de llave que ya no recomienda para proteger la puerta de casa: "La más vulnerable"

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Se trata de una escena que se repite en decenas de miles de hogares cada año. Un miembro de la familia mete la llave en la cerradura y se da cuenta que gira con más resistencia de lo habitual. Durante las semanas siguientes, esa dureza se acentúa. También puede llegar a ser necesario realizar un pequeño movimiento hacia arriba o hacia abajo para que la llave acabe abriendo. En algún momento aparece un ruido nuevo al girar el cilindro.

Es ahí cuando lo habitual suele ser pensar que la cerradura ya está vieja, y que es momento de pedir presupuesto para sustituirla. Pues bien, en muchos de esos casos, esa decisión implica pagar una reparación mucho más cara de lo que el problema real requería. La pieza que estaba fallando no suele ser la cerradura completa, sino solo el bombín. Y sustituir preventivamente el bombín antes de que rompa dentro de la cerradura evita una situación que acaba costando entre cinco y diez veces más.

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Bombín y cerradura no son lo mismo

La distinción es crucial y, según coincide Álex, cerrajero de Cerrajería Bages, es la principal fuente de gasto innecesario. El bombín, o cilindro, es la pieza cilíndrica en la que se introduce la llave y que contiene los pistones que reconocen el patrón específico de esa llave concreta. La cerradura, en cambio, es el mecanismo interior completo de la puerta, con sus pestillos, palancas, resortes y puntos de anclaje al marco.

Cuando alguien pierde las llaves, se muda a un piso nuevo o simplemente quiere resetear el control de acceso a la vivienda, en la mayoría de los casos basta con sustituir el bombín. La cerradura completa puede permanecer intacta si mantiene su funcionamiento mecánico normal. No todo fallo de llave es fallo de bombín, y no toda cerradura dura exige cambiarlo todo. La clave está en diagnosticar antes.

Ese diagnóstico correcto supone ahorrar dinero de forma directa. Sustituir un bombín estándar en un cerrajero profesional cuesta habitualmente entre 30 y 150 euros según la marca y el nivel de seguridad del modelo elegido, con instalación incluida en la propia jornada. Sustituir la cerradura completa oscila entre los 200 y 500 euros en condiciones normales, y llega a los 500 u 800 cuando el trabajo se convierte en apertura de urgencia porque el bombín ha roto con la llave dentro y la puerta ha quedado bloqueada.

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Señales que anuncian el fallo

Hay señales concretas que se pueden identificar sin tener que recurrir a un profesional. La primera es la dureza progresiva al girar la llave. Si la llave requería medio segundo hace un año y ahora exige dos o tres segundos con movimientos ligeros de ajuste, el bombín está en la fase inicial de desgaste.

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También se debe prestar atención a la aparición de ruidos nuevos al accionar el mecanismo, como chasquidos, arañazos metálicos o una sensación granulada al girar. También sería muy indicativa de este desgaste que apareciera la necesidad recurrente de aplicar lubricante para que la cerradura siga funcionando.

Sin embargo, la pista más clara y reveladora, llega cuando aparece una percepción de holgura excesiva en la llave dentro del cilindro. Es decir, la llave se mueve lateralmente más de lo que solía hacerlo antes de encajar los pistones. Si a esto le sumamos algún atasco intermitente, en el que la puerta cierra bien nueve de cada diez veces pero se queda bloqueada en la décima sin motivo aparente, ya estarían todas las incógnitas de la ecuación escritas..

Cómo actuar cuando aparecen las señales

La respuesta que los expertos proponen combina tres acciones.

Contactar con un cerrajero profesional de confianza local, no con los servicios de urgencia con anuncios estridentes que suelen inflar presupuestos, y solicitar diagnóstico específico del bombín. Preguntar expresamente si la sustitución del cilindro basta para resolver el problema, o si el mecanismo interno de la cerradura también presenta desgaste que exija sustitución completa. Aprovechar la sustitución para poner un bombín de mayor nivel de seguridad. El sobrecoste respecto al bombín estándar suele oscilar entre 40 y 100 euros y multiplica sensiblemente el nivel de protección real de la puerta.

Con todo esto, podemos evitar inflar el gasto con una reparación de urgencia, el desembolso innecesario de la cerradura completa y la exposición prolongada a la vulnerabilidad de un cilindro obsoleto.