"Si lo que quieres es cerrar bien la puerta, ya lo sabes, dos vueltas a la llave y así estás seguro. Pero sácala" formulan los expertos

La llave que deberías dejar de usar, por tu seguridad, según un cerrajero: "Cuanto antes las cambies, mejor"

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Existe un gesto doméstico transmitido de padres a hijos: dar dos vueltas a la llave desde dentro al llegar a casa y dejarla puesta, en la cerradura, hasta la mañana siguiente. La imagen mental es la del metal atravesando el bombín, obstaculizando cualquier intento de entrada silenciosa mientras la familia duerme, y lleva entre nosotros varias generaciones, como emblema íntimo de vivienda protegida.

Pues bien, los cerrajeros profesionales que llevan las últimas décadas viendo por dentro cómo se manipulan las puertas de este país están coincidiendo, con una unanimidad llamativa, en desmontar esa costumbre. No solo no protege, sino que en muchas ocasiones, y por razones distintas de las que uno podría suponer, deja al hogar más expuesto que si la llave no estuviera puesta.

Un consejo profesional que rompe con el hábito

La formulación más contundente del asunto la ha protagonizado Àlex, propietario de Cerrajería Bages, con más de tres décadas de oficio a las espaldas y presencia en redes. En uno de sus vídeos el cerrajero ha condensado el consejo con sencillez y claridad: "Si lo que quieres es cerrar bien la puerta, ya lo sabes, dos vueltas a la llave y así estás seguro. Pero sácala." No hay ambigüedad en la frase. El acto de dar la vuelta al bombín protege; el hábito de dejar la llave insertada, no.

Esta afirmación se apoya en dos aspectos que la cultura popular ha ignorado durante décadas. El primero es la propia arquitectura interna de la mayoría de los bombines instalados hoy en las viviendas españolas: incorporan lo que el sector denomina un embrague simple, un mecanismo que impide abrir la puerta desde el exterior si en el lado opuesto hay una llave insertada. Ese detalle, presentado durante generaciones como una virtud, es en la práctica un problema de doble filo. Impide, ciertamente, la entrada rutinaria por medio de una llave extraña. Pero también bloquea el acceso de los propios inquilinos y, sobre todo, el de los servicios de emergencia si en el interior de la vivienda se produce un accidente doméstico, un desmayo o un incendio nocturno.

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El segundo punto es más doloroso aún para la fe popular en el gesto. Los cacos profesionales de nuestro país han dejado de necesitar la llave original para abrir buena parte de las cerraduras convencionales. Las técnicas contemporáneas de intrusión superan sin dificultad la barrera de un embrague simple aunque haya una llave insertada al otro lado. Como advirtió el experto en seguridad Samuel Prieto, del Instituto Superior de Seguridad Pública: "pasar la llave al cerrar la puerta no da más seguridad y puede ser contraproducente."

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Para dimensionar el problema conviene añadir un dato incómodo: cerca del 80% de los bombines que a día de hoy siguen instalados en las viviendas españolas son vulnerables a las técnicas de intrusión sin fractura.

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Qué hacer en lugar de este gesto

No es necesario hacer locuras para asegurar la casa sin hacer este gesto. Basta con cuatro decisiones concretas. La primera, la más inmediata y gratuita: al llegar a casa, dar las dos vueltas de rigor y, acto seguido, retirar la llave del bombín. El gesto rompe el círculo del hábito heredado sin renunciar a la sensación de puerta bien cerrada.

La segunda decisión es una inversión moderada pero rentable: sustituir el bombín antiguo por un modelo antibumping certificado, capaz de resistir las técnicas de intrusión más habituales.

La tercera, para quienes valoren especialmente la comodidad y quieran conservar la posibilidad de abrir desde fuera aunque haya una llave insertada por dentro, es instalar un cilindro de doble embrague, sistema que permite que ambas puedan girar con independencia.

Y la cuarta, complementaria, es dedicar diez minutos a lo que los profesionales denominan la revisión de conjunto: comprobar el estado del escudo protector, la fijación del cerradero al marco, el desgaste del propio pomo. Como resumió el propio Àlex: "revisar tu escudo, tu bombín y el cierre de la puerta en general."

Ninguna de esas medidas transforma una puerta convencional en una caja fuerte. Pero todas juntas sitúan el hogar por delante del 80% de las viviendas del país, y desactivan al mismo tiempo el pequeño peligro doméstico que la costumbre familiar llevaba camuflando durante décadas.