Las cerraduras de gorjas, con independencia de la marca, supone un problema estructural de seguridad

Un cerrajero enseña el gesto que nunca hay que hacer al cerrar la puerta si quieres evitar sustos "sácala"

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Aproximadamente cuatro de cada cinco cerraduras instaladas en las viviendas españolas pueden considerarse hoy obsoletas desde el punto de vista de la seguridad moderna. Este dato dibuja una realidad que muchos desconocen. Así, mientras la puerta de casa sigue cumpliendo su función aparente y cierra bien, la llave gira sin resistencia y no se atasca, la cerradura que la protege ha quedado varias generaciones tecnológicas por detrás de las herramientas que emplean hoy los intrusos profesionales.

La culpa resulta evidente cuando echamos un vistazo a las advertencias de los cerrajeros españoles con presencia en redes, y es de las cerraduras de gorjas, también conocidas como de doble paletón o de llave clásica de paletas. Se trata de un sistema de cierre habitual en la mayoría de los edificios españoles construidos desde los setenta a los primeros dos mil, y demuestra haber sufrido obsolescencia técnica.

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El más rotundo en el diagnóstico ha sido el cerrajero conocido en redes como El Cerrajero de TikTok, que afirma que las cerraduras de gorjas, con independencia de la marca concreta que las fabrique, presentan un problema estructural de seguridad porque "se abren todas con muchísima facilidad en cuestión de segundos". Cuando un usuario le preguntó por qué el modelo no es seguro si se supone que es antibumping, su respuesta fue tajante: se pueden abrir con bumping en cuestión de segundos.

Por qué se ha quedado obsoleta

El bumping, una técnica popularizada durante la última década que permite abrir cerraduras estándar sin ganzúa ni fuerza aparente, mediante el uso de una llave manipulada llamada bump que se introduce y se golpea con un objeto contundente para hacer saltar los pistones del cilindro, resulta particularmente eficaz sobre los bombillos y las cerraduras de gorjas fabricados sin las protecciones específicas que hoy sí incorporan los modelos modernos.

Junto al bumping conviven otras tres técnicas de intrusión que las cerraduras antiguas no fueron diseñadas para resistir: el ganzuado clásico, el impresioning y el lock snapping o rotura por torsión del cilindro. La copia de llaves mediante impresión 3D, añadida al catálogo delictivo durante los últimos cinco años, ha ampliado todavía más el margen de vulnerabilidad de las cerraduras de gorjas y de los bombillos estándar sin protecciones específicas.

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Conviene realizar en este punto una precisión importante. Los fabricantes históricos de cerraduras de gorjas comercializan actualmente modelos de alta seguridad perfectamente competitivos, con las protecciones específicas que las técnicas modernas de intrusión exigen. La obsolescencia identificada por los cerrajeros no afecta a la marca, sino a la tipología antigua de las cerraduras de gorjas que se instalaron durante décadas en el parque residencial español y que en muchos hogares no se han renovado desde entonces.

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Los propios cerrajeros manejan un umbral sencillo. Si la cerradura tiene más de quince años y nunca se ha revisado ni sustituido el bombillo, es razonable dar por hecho que se ha quedado desactualizada frente a los métodos actuales de intrusión. Al fin y al cabo, la mayoría de los propietarios solo cambia la cerradura cuando se rompe, se pierden las llaves o se sufre un robo, y muy pocos lo hacen de forma preventiva.

Cómo saber si la tuya está obsoleta

Existen varios indicadores que permiten identificar estas cerraduras sin necesidad de consulta profesional. Llaves de paletón grande y aparentemente sencillas de duplicar en cualquier ferretería sin restricción. Cerraduras de gorjas de más de quince años instaladas en la vivienda originalmente y nunca sustituidas. Bombillos estándar sin marca visible o con marca borrada por el uso. Llaves que encajan con holgura excesiva o requieren maniobras específicas para girar. Ruidos extraños o resistencia al accionar la llave. Sistemas que exigen lubricación frecuente. Marcas descontinuadas o modelos para los que ya no se fabrican repuestos.

Cualquiera de estas señales debería motivar la consulta con un cerrajero profesional para valorar si el sistema continúa ofreciendo protección efectiva o si conviene sustituirlo por un modelo actualizado.

El catálogo de alternativas actualmente disponible en el mercado español permite escalar la seguridad según presupuesto y nivel de exposición del inmueble. Los bombines antibumping con pitones telescópicos o fungiformes bloquean la técnica de golpeo. Los sistemas antitaladro con inserciones de metal endurecido dificultan la perforación del cilindro. Las llaves de perfil restringido con tarjeta de propiedad impiden la copia sin autorización expresa del titular. Los escudos protectores reforzados dificultan la manipulación externa del bombillo.