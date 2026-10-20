El kit de supervivencia que debes conocer en caso de Dana o catástrofe

La dana Adam ha vuelto a revivir los fantasmas de las riadas en la Comunitat Valenciana.

Las historias humanas el día después de la DANA Adam en Valencia: "No queda nada, hay que hacer todo de nuevo"

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La dana Adam ha vuelto a revivir los fantasmas de las riadas en la Comunitat Valenciana. Las zonas de La Safor y La Marina Alta han sido las más afectadas por unas lluvias que han importantes precipitaciones y acumulados

Las autoridades de emergencias insisten en la necesidad de contar con un kit de emergencia básico diseminado para aguantar hasta siete días. Las recomendaciones oficiales dividen los elementos imprescindibles en tres bloques para facilitar la preparación en cualquier vivienda.

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Entre los elementos básicos de supervivencia las autoridades recomiendan tener un botiquín familiar con medicamentos habituales para tratamientos crónicos y material de primeras curas (gasas, antiséptico, tiritas). También ha que tener disponible agua y alimento, y productos no perecederos (conservas, comida enlatada) calculados para siete días.

También resulta imprescindible tener una manta térmica, en caso de calor corportal si falla la calefacción o la luz. En el caso de necesitar luz y fuego, es bueno tener velas, cerillas o encendedores.

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Para la higiene personal, siempre debemos tener cepillos de dientes o jabón.

Respecto a elementos de tecnología y comunicación, se recomienda a los ciudadanos disponer de batería portátil de gran capacidad para mantener los teléfonos móviles cargados en todo momento, linternas, radio de pilas con recambios: Fundamental para escuchar los avisos y alertas si caen las redes de internet y telefonía y un silbato, que aunque resulte curioso no es baladí, porque en determinadas circunstancias se puede convertir en un accesorio clave para pedir ayuda o hacerse localizar en caso de quedar atrapado o incomunicado.

El dinero en efectivo ya no está a la moda, pero tener cienta cantidad siempre es bueno porque es posible que en casos de catástrofes no podamos hacer uso de las tarjetas.

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Y resulta necesaraio tener copias del DNI, tarjeta sanitaria (SIP) o recetas que deben guardarse obligatoriamente dentro de una bolsa impermeable para protegerlos del agua.