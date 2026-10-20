La rapidez con que ha subido el nivel del agua ha provocado que la gente tuviera que salir con lo puesto

La DANA Adam deja cinco muertos y un millar de rescates tras caer 700 litros en 24 horas

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La DANA Adam, a su paso por Valencia, ha dejado grandes destrozos y cientos de evacuados están las personas y sus historias, tantas como ciudadanos perjudicadas por esta fuerte DANA. Hemos recogido los testimonios de los que la han sufrido en primera persona que ahora hacen recuento de cómo el agua se lo ha llevado todo: "No queda nada, hay que hacer todo de nuevo".

En el camping de Miramar, en Valencia el agua este martes se mantenía por encima de los tobillos, pero los testigos cuentan el miedo cuando el nivel empezó a subir y llegó a cubrirles hasta las rodillas. Se quedaron aislados, pendientes de ayuda y su desesperación crecía a la misma velocidad que el agua.

"Aún queda muchísima gente ahí, hemos cargado hasta donde podíamos", nos cuenta un hombre que con su vehículo ha ido rescatando a personas aisladas, aunque en un cierto momento tuvo que parar porque el nivel de agua ya era muy alto todavía. "Hay momentos que pasa por encima el capó y ya no es ni seguro para mí ni para nadie", nos ha contado cuando tuvo que poner fin porque era demasiado arriesgado moverse por las zonas inundadas.

Son muchos los que tienen familiares en la zona más afectada y han seguido angustiados el rescate de los suyos. "Estamos esperando a mi padre, que se ha quedado", dice una mujer y añade: "Él vive ahí, él vive en la playa."

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Justo en la playa, este lunes los servicios de emergencia rescataron por la mañana en una zodiac a otro vecino de la playa porque el agua había entrado en su casa y no podía salir.

A menos de cuatro kilómetros, en Oliva, José Antonio se puso a salvo encima de la mesa del comedor hasta que bajó el agua, que llegó a alcanzar dos metros de altura. "He perdido todo", dice. Igual que esta mujer del Poblet en Alicante. Así ha quedado su comedor tras el paso de la dana Adam. "No queda nada, hay que hacer todo de nuevo", se lamenta. "Es que no se puede vivir aquí".

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El agua también se llevó por delante locales, restaurantes, bares. Uno de los propietarios ha contado que "ha sido como una ola. No ha sido que ha subido poquito a poquito. Ha llegado y ya, no ha dado tiempo a nada".

Las lluvias dejan más de 700 litros por metro cuadrado

Queda mucho trabajo por hacer en Bellreguard, Piles, Miramar, Oliva y Daimús, en el litoral sur de Valencia, y en Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante donde las lluvias han dejado de más de 700 litros por metro cuadrado, "la tercera lluvia más intensa" en la Comunitat Valenciana.

La autoridades han confirmado que durante este lunes han realizado más de un millar de rescates, tanto con medios aéreos como terrestres, y ha mejorado la situación meteorológica pasando al nivel 1 de emergencias, se mantienen bajo vigilancia las comarcas de La Safor (Valencia) y la Marina Alta (Alicante).