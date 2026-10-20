Carlos Plá Valencia, 20 OCT 2026 - 13:17h.

El complejo polivalente de Oliva se transformó en punto de partida y llegada de los helicópteros de la UME, Bomberos, Generalitat, Policía Nacional y Salvamento Marítimo con rescatados

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Las históricas inundaciones provocadas por la DANA Adam en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante han obligado a los servicios de emergencia de las distintas instituciones a poner en marcha un operativo especial de rescate de personas por tierra y aire para localizar y poner a salvo a los vecinos atrapados en sus casas.

En total, cerca de 1.000 personas han sido rescatadas en la jornada de este lunes por los equipos de Guardia Civil, Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, de los que 280 vecinos han sido evacuados en helicóptero.

En Oliva, epicentro de las inundaciones, el complejo polivalente se transformó este lunes en punto de partida y llegada de los helicópteros de la UME, Bomberos, Generalitat, Policía Nacional y Salvamento Marítimo. Durante toda la jornada el ir y venir de los helicópteros fue continuo, que tras sobrevolar la zona afectada regresaban con vecinos atemorizados y con signos de hipotermia. Desde ahí, los casos más graves se trasladaban a los hospitales de la zona para ser atendidos.

Operaciones de alto riesgo

Los efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura, GERA, con helicóptero MV6-R del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, han protagonizado algunos de los rescates más arriesgados de la jornada. En las imágenes recogidas por el consorcio desde la aeronave se puede observar cómo el agua había dejado aisladas numerosas viviendas, mientras los efectivos suben uno tras otro a decenas de vecinos atrapados en las casas, personas de avanzada edad, niños y también mascotas son rescatadas por el helicóptero para dirigirse al complejo polivalente de Oliva.

Un operativo especial al que también se han unido medios aéreos llegados de otras comunidades, como el helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias 112 de la Región de Murcia que puso a salvo a 15 personas y tres mascotas en Oliva. Mientras que el helicóptero de Salvamento Marítimo logró evacuar a ocho adultos, un niño, un bebé y un perro en una arriesgada operación.