Si los frentes atlánticos logran avanzar, dejarían lluvia sobre todo en el norte y el oeste peninsular

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La DANA Adam deja cuatro muertos, un millar de rescates y registros históricos de agua. Ahora, tras su marcha, la AEMET advierte que a partir del miércoles tendremos mañanas más frías en buena parte del país. “Amaneceremos por debajo de 5°C en amplias zonas del interior de las mitades norte y este de la Península”, resumió Rubén del Campo, portavoz de la agencia.

Y esto ocurrirá por un chorro polar. Tras una primera mitad de octubre de bloqueos anticiclónicos y episodios de inestabilidad como el de Adam, esa corriente de viento en altura gana velocidad sobre el Atlántico norte y empuja una borrasca profunda hacia Europa occidental.

Lluvias en el norte y oeste del país

La borrasca podría rondar los 990 hectopascales de presión mínima el jueves 22, con su centro en el entorno de las islas británicas, según los últimos modelos. Pero todavía es pronto para conocer la posición concreta del anticiclón. Si los frentes atlánticos logran avanzar, dejarían lluvia sobre todo en el norte y el oeste peninsular a partir de la segunda mitad de la semana.

El chorro polar circula a entre nueve y 16 kilómetros de altura, con vientos de 100 a 250 km/h. Cuando se acelera y ondula, abre la puerta a las borrascas atlánticas y al aire más frío, que es justo lo que se espera tras semanas de temperaturas muy poco habituales para la época.

El frío se notará sobre todo de madrugada. El miércoles, las mínimas caerán hasta los cinco grados en Burgos y Valladolid y rondarán los nueve en Madrid. La AEMET también prevé heladas al amanecer en zonas de montaña del norte peninsular.

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Tiempo estable para el fin de semana

El jueves y el viernes, las máximas rondarán los 23 a 25 grados en Andalucía y los 23 o 24 en el área mediterránea, mientras que en el norte se moverán generalmente entre 15 y 20 grados. En Aragón, la predicción municipal de la AEMET da mínimas de ocho a 11 grados y máximas de 18 a 23 hasta el domingo, sin lluvia de miércoles a viernes. El jueves volverá el cierzo, con viento del noroeste de 30 km/h y rachas de 50.

Para el viernes y el fin de semana, Del Campo prevé “en principio” un tiempo estable en general. Ese fin de semana trae además el cambio de hora: en la madrugada del sábado 24 al domingo 25, a las 03:00 serán de nuevo las 02:00 en la Península y Baleares. El domingo tendrá así 25 horas y desde ese día amanecerá y anochecerá una hora antes según el reloj.

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La incertidumbre aumenta para el domingo porque si la borrasca atlántica se acerca lo suficiente, sus frentes podrían dejar lluvia sobre todo en el norte y el oeste peninsular, y la predicción municipal de la AEMET ya empieza a subir la probabilidad de precipitación en algunos puntos del interior para el final del fin de semana.