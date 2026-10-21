Yolanda Benítez Marina Pérez 21 OCT 2026 - 16:26h.

El profesor de matemáticas detenido en Madrid, acusado de violar a 12 menores, se ganaba la confianza de sus alumnos ofreciéndoles jugar a la play en su casa.

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El profesor de matemáticas detenido en Madrid, acusado de violar a 12 menores, se ganaba la confianza de sus alumnos ofreciéndoles jugar a la play en su casa. Los videojuegos, las pataformas online, son una puerta de entrada para los pederastas muy habitual.

No será la primera, ni la segunda, ni la enésima vez que un pederasta se cuela en las consolas, que toma los mandos y se camufla de jugador experto, de colega generoso que regala monedas virtuales, pavos, robux o complementos exclusivos como skins y armas poderosas.

Establecida la amistad, pasan al siguiente nivel, de la consola al móvil y del móvil A jugar la partida fuera de los servidores vigilados. Como señala Juan Carlos Albadalejo, psicólogo, "el juego es importante, juegan entre ellos, pero la frase es cuando les dicen lo bueno es ven a mi casa a jugar no que juguemos en red". Coincide María Ángeles Sánchez psicóloga, " se te presenta en tu casa un tío de treinta y tantos años".

Un 12 % de los adolescentes y un 4% de los más pequeños han recibido mensajes con contenido sexual

El último estudio de la Guardia civil revela que el 39 % de los alumnos de secundaria juega en línea con desconocidos, también lo hace un 14% vde los de primaria. Y lo más grave, un 12 % de los adolescentes y un 4 % de los más pequeños han recibido mensajes con contenido sexual. "Creen que han ligado con alguien al que ni siquiera le han visto la cara y cuando van a las casas se encuentran con alguien que puede ser su padre".

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Cuanto más se acercan a la adolescencia menos suelen contarlo, por vergüenza, o por miedo a que les quiten el móvil. En su habitación ha entrado una caja de sorpresas y así partida a partida los pederastas pelean por hacerles caer en la trampa.