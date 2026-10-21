La Policía no descartan nuevas víctimas del profesor detenido en Madrid por agredir sexualmente a seis alumnos, a los que engatusaba con jugar a la consola

El profesor detenido en Madrid por agredir sexualmente a varios menores: graduado en Química y exentrenador de porteros de la cantera del Atleti

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MadridLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a un profesor acusado de agredir sexualmente a seis alumnos y amenazar y prostituir a otros tres, todos de entre 12 y 15 años. Las agresiones se produjeron durante cinco años, tanto dentro como fuera del centro escolar, pero no han sido denunciadas hasta este verano, cuando el profesor ya había dejado de dar clases en ese colegio religioso del centro de la capital.

Ahora, el docente, de 37 años, permanece en prisión provisional sin posibilidad de fianza. Según ha podido conocer 'Informativos Telecinco', este profesor ya fue detenido por una agresión sexual cometida fuera del centro educativo religioso. "Aunque quedó en libertad con medidas cautelares, en el centro no se enteraron porque se fue a trabajar a otro colegio durante dos años. Este verano, los adolescentes agredidos se enteraron de que iba a ser contratado de nuevo y se armaron de valor para denunciarlo. En su vivienda han encontrado la PlayStation que utilizaba para embaucarlos y en los ordenadores material de pornografía infantil que están analizando para identificar nuevas víctimas. Nos dice la Policía que ya hay algunas que les han contactado", informa Malena Guerra.

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Se ganaba la confianza de sus víctimas jugando con ellas a la consola

Según las pesquisas policiales, el profesor detenido en Madrid por violar presuntamente a los menores entre 2019 y 2024 en el colegio Mercedarias de Don Juan Alarcón, junto a la Gran Vía, "se ganaba la confianza de las víctimas jugando con ellas a la consola PlayStation", recogen desde 'El Mundo'.

El docente estaba trabajando en otro centro educativo cuando se produjo su detención el pasado martes 13 de octubre. Aunque, no consta que "hubiese cometido agresiones sexuales en el colegio donde ahora impartía clases y donde fue arrestado", destacan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Se ha localizado a otras posibles víctimas

La Policía Nacional informó el martes de la detención de un profesor de Secundaria de un colegio religioso de Madrid acusado de varios delitos de agresión sexual contra menores de 16 años años, prostitución y pornografía infantil, así como 'child grooming'.

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Los agentes han identificado ya al menos a nueve víctimas con edades comprendidas entre los 12 y 15 años de edad, a las que ya se ha tomado declaración. La investigación sigue en marcha y ya se ha localizado a otras posibles víctimas, por lo que no se descarta añadir más acusaciones contra el sospechoso, informa la Policía.

El detenido es un hombre español de 37 años y con antecedentes por hechos similares. Según han explicado fuentes policiales, tiempo atrás fue detenido por un delito parecido del que, sin embargo, no se enteraron en el colegio. No fue hasta este verano que el centro tuvo conocimiento de lo ocurrido a través del testimonio de alumnos.

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Además, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del profesor, donde incautaron "multitud de dispositivos" como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento de datos y archivos que ahora están en poder de la autoridad judicial.

El apoyo del colegio a las víctimas y su colaboración con la Policía

Por su parte, el colegio Mercedarias Don Juan de Alarcón, donde trabajaba el profesor detenido a mediados de mes por varios casos de presunta agresión sexual a menores, pornografía y pederastia, ha defendido su colaboración con la Policía Nacional desde que tuvo conocimiento de los hechos y para esclarecer lo ocurrido.

Según ha señalado la dirección del centro en un comunicado, el colegio se puso en contacto con la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tan pronto como "tuvo conocimiento de testimonios e indicios sobre posibles conductas irregulares cometidas por un antiguo profesor de Secundaria".

"Desde ese momento, el colegio ha mantenido una estrecha colaboración con la Policía para lograr el total esclarecimiento de los hechos, y seguirá aportando cuantos requerimientos e informaciones sean solicitados", han aseverado desde el centro, que ha ofrecido su apoyo a los alumnos y sus familias.

El centro ha habilitado canales directos de escucha y asistencia personalizada para prestar "todo el apoyo, atención psicopedagógica, orientación o acompañamiento" que los menores y sus familias puedan necesitar a la luz de unos hechos que condena de forma "inequívoca" y frente a los que defiende "entornos seguros para la infancia".

Finalmente, el colegio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y "sensibilidad en el tratamiento" de la información, apelando a "salvaguardar la intimidad y el bienestar de los menores y de sus familias".