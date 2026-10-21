Malena Guerra 21 OCT 2026 - 15:58h.

Vivía con su pareja en el barrio de El Cañaveral, donde nadie da crédito a su doble vida.

El profesor de Madrid ya fue detenido por otra agresión sexual: no se descartan más víctimas, a las que engatusaba con jugar a la consola

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Novedades en el caso del profesor detenido por violar a una decena de alumnos en Madrid. Además de los antecedentes policiales por agresiones sexuales ya se sabe que trabajó en varios centros escolares y que llegó a entrenar a los porteros de la cantera del Atlético de Madrid y en el club de fútbol de Pozuelo. No solo eso, sus vecinos le consideraban el presidente de Comunidad perfecto, siempre pendiente de todo y de todos. Vivía con su pareja en el barrio de El Cañaveral, donde nadie da crédito a su doble vida.

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El profesor detenido es químico, tiene tres años de ingeniería informática, es profesor de judo, de fútbol. Así que tenía mucho contacto con los adolescentes a los que engatusaba también en redes sociales o con juegos on line para atraerlos a su vivienda donde se produjeron las agresiones.

Convivía con su pareja y era el presidente de Comunidad perfecto

En el domicilio convivía con su pareja, otro hombre joven. Era presidente de la comunidad de vecinos, "el mejor, siempre pendiente de todo", dicen estos sorprendidos. De hecho era tal la confianza que daba clases particulares a los hijos de alguno de ellos.

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La policía investiga posibles nuevas víctimas en un segundo colegio, el último en el que estaba trabajando desde hacía dos años y donde había firmado un protocolo que no cumplía que era la prohibición de quedar con los estudiantes fuera del entorno escolar.

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La incredulidad sigue a las puertas del colegio donde el profesor detenido dio clase de matemáticas y donde surgió la primera denuncia de un alumno en 2024. "Me parece mal lo que ha pasado y lo que se ha tardado en detectar", comentan.

Araceli Romero Montoya, directora del Colegio Mercedarias 'Don Juan de Alarcón' donde el profesor impartió clases desde 2019 a 2024, defiende que "en cuanto tuvimos información verbal de posible hechos delictivos lo pusimos en conocimiento de las autoridades. La denuncia por el caso anterior fue presentada en julio de 2024, un mes después de que dejara el centro. Dos años después, en julio de 2026, los menores contaron lo que habían vivido a otros docentes del colegio religioso durante una excursión por el Camino de Santiago.

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Con denuncia, pero aún sin condena y por lo tanto sin antecedentes, el maestro se fue a dar clase a otro colegio donde nadie sabía nada de él. "Que empiece abusando de ellos...". "Aunque quedó en libertad con medidas cautelares, en el centro no se enteraron porque se fue a trabajar a otro colegio durante dos años. Este verano, los adolescentes agredidos se enteraron de que iba a ser contratado de nuevo y se armaron de valor para denunciarlo.

El docente fue detenido el pasado 13 de octubre en el centro en el que daba clase actualmente, un colegio concertado del barrio de El Cañaveral, en las afueras de la capital. Actualmente está en prisión provisional sin fianza.

Esta tarde las familias de las víctimas tienen reunión en este centro escolar para recibir más información, pero el caso no está cerrado. El pederasta estuvo en contacto con más menores, como entrenador en las categías inferiores del Atlético de Madrid y también en el club de fútbol de Pozuelo. De momento, ya son 12 las víctimas aunque la policía analiza los vídeos que el profesor grabó de sexo explícito para poder identificar a más menores.

Se ganaba la confianza de sus víctimas jugando con ellas a la consola

Según las pesquisas policiales, el profesor detenido en Madrid por violar presuntamente a los menores entre 2019 y 2024 en el colegio Mercedarias de Don Juan Alarcón, junto a la Gran Vía, "se ganaba la confianza de las víctimas jugando con ellas a la consola PlayStation", recogen desde 'El Mundo'.

El docente estaba trabajando en otro centro educativo cuando se produjo su detención el pasado martes 13 de octubre. Aunque, no consta que "hubiese cometido agresiones sexuales en el colegio donde ahora impartía clases y donde fue arrestado", destacan desde el medio de comunicación anteriormente citado.