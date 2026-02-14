El suceso ocurrió a las 23:33 horas en la calle Alemania de Castellón cuando la víctima observaba al vehículo realizar maniobras

Durante su conducción "temeraria", el detenido se dirigió de "manera descontrolada" hacia la acera donde había varias personas

CastellónUn joven de 22 años murió este 13 de febrero después de ser atropellado por un coche cuando se encontraba observando precisamente maniobrar al conductor, que está detenido en Castellón.

Así lo publica 'El Periódico Mediterráneo', que detalla que el accidente se produjo a las 23:33 horas en la conocida como Ciudad del Transporte, concretamente en la calle Alemania, según fuentes municipales.

Hasta allí se movilizaron patrullas de la Policía Local y Nacional, así como ambulancias del SAMU con SVB. A su llegada, los sanitarios vieron que había dos chicos heridos, uno inconsciente.

Trataron de reanimarle, pero no lo lograron, tal y como relata el citado medio. Confirmaron el fallecimiento de la víctima, vecina de Villarreal. En cuanto al otro afectado, de 26 años y de Almazora, tenía policontusiones.

El conductor está acusado de homicidio imprudente

Fue evacuado a un hospital, mientras que los agentes desplazados se entrevistaron con las personas presentes en el lugar de los hechos. Averiguaron que estaban allí mirando cómo conducía un varón de 31 años.

Las mismas fuentes municipales aseguran que había realizado maniobras "temerarias" con su turismo, desviándose así en un momento dado y "de manera descontrolada" hacia la acera donde estaban observándole varios peatones.

Como resultado de las primeras comprobaciones, los policías arrestaron al que iba al volante, acusado de un presunto delito de homicidio imprudente y lesiones.