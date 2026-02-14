El suceso ocurrió poco antes de las 20:07 horas en la Avenida Anaitasuna de Manilva, Navarra

Tras ser hospitalizado con un traumatismo craneoencefálico, el pronóstico del menor es reservado

PamplonaUn menor de 14 años resultó herido este viernes 13 de febrero tras ser atropellado por un coche en el municipio de Mutilva (Navarra), según informaron fuentes del Gobierno Foral.

El suceso se produjo a las 20:07 horas concretamente en la Avenida Anaitasuna a la altura del número 3, en una zona con hasta cuatro carriles para la circulación del tráfico rodado, separados por una mediana.

No han detallado si el impacto que sufrió el joven ocurrió cuando cruzaba un pato de peatones, pues hay varios en esa vía, o estaba atravesando otro punto de forma indebida.

Con traumatismo craneoencefálico

En cualquier caso, los servicios de emergencias movilizaron a una ambulancia de SVA, así como a agentes de la Policía Local y la Foral. El afectado fue estabilizado y evacuado al Hospital Universitario de Navarra.

Con un traumatismo craneoencefálico, su pronóstico es reservado. Desde el momento del atropello se investigan los hechos para esclarecerlos.