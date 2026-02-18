El suceso se ha registrado sobre las 13:00 horas

Una mujer de 69 años ha fallecido este miércoles tras ser arrastrado su vehículo por el agua en el badén del río Zújar en la localidad pacense de Campanario.

El suceso se ha registrado sobre las 13:00 horas en las inmediaciones de la carretera EX-115, en el punto kilométrico 25, según los datos aportados por el 112.

Hasta el lugar del mismo se han desplazado una unidad medicalizada, un equipo del PAC de Campanario, agentes de la Guardia Civil, bomberos de Don Benito y miembros de Cruz Roja y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.