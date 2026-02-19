La mujer que llevó a cabo el atropello, tenía 68 años y conducía bajo los efectos del alcohol

Uno de los niños fue el que recibió el mayor impacto

Compartir







Una mujer y sus dos hijos fueron atropellados por un coche en el momento en que salían de una escuela infantil en Nueva Jersey, EEUU. Los hechos ocurrieron durante el viernes 13 de febrero y la responsable del suceso fue acusada de conducir mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió fuera de 'Bloom Academy'. Un vídeo de vigilancia de la escuela muestra a una mujer y dos niños saliendo de la escuela cuando, de forma imprevista, una camioneta choca contra una viga en la pasarela, rebotando y golpeando a los tres familiares.

Uno de los niños recibió el mayor impacto

El choque del coche se produjo de manera rápida contra la espalda de la madre y uno de sus hijos, obligándolos a caer al suelo y aplastándolos contra una barandilla.

El hijo menor recibió la peor parte del impacto cuando el coche, arrollando al niño, dejó a este semi atrapado entre las ruedas traseras. A través de las cámaras de seguridad de la escuela, se pudo observar cómo el neumático rebotaba sobre la pierna del niño, dejando al menor con una lesión en su extremidad y quemaduras por el impacto producido por los bajos del coche.

PUEDE INTERESARTE Detienen al sospechoso de un atropello mortal en noviembre tras una peligrosa persecución en Palma de Mallorca

Traslado al hospital

La policía arrestó a la conductora, identificada como Angela Arrigo, de 68 años y residente de Manalapan, tras declarar que estaba ebria. Arrigo ha sido acusada de conducir en estado de ebriedad, agresión con vehículo y de poner en peligro el bienestar de un menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estamos profundamente entristecidos por este incidente", dijeron los funcionarios escolares. “Si bien agradecemos que la lesión no haya sido más grave, seguimos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal”.