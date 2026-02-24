El fiscal pide ingresar en un psiquiátrico al hombre que decapitó a su padre en Asturias en 2024
El Ministerio Público entiende que el hombre sufrió un brote psicótico grave que le anuló totalmente su capacidad
La Fiscalía solicita que ingrese en un centro especializado durante un periodo de 30 años y 8 meses
AsturiasLa Fiscalía ha solicitado que el hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba en abril de 2024 y que después lanzó la cabeza de este contra varios coches ingrese en un centro especializado para ser tratado de los trastornos psiquiátricos que presenta durante un periodo de 30 años y 8 meses.
El Ministerio Público entiende que el hombre, que también intentó matar a dos conductores que pasaban por la rotonda a la que se trasladó con la cabeza de su progenitor tras cometer el crimen, sufrió un brote psicótico grave que le anuló totalmente su capacidad, ha informado esta martes la Fiscalía del Principado de Asturias.
Los hechos ocurrieron el 8 de abril de 2024
El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el Tribunal de Instancia número 3 de Oviedo a la espera de la fijación de la fecha para el juicio.
Los hechos ocurrieron sobre las 21:45 horas del 8 de abril de 2024, cuando el acusado, de 47 años y que convivía con su padre, de 74, le atacó primero con dos cuchillos de cocina y después con un hacha.
Tras decapitarlo, el hombre se dirigió a una rotonda cercana donde se abalanzó sobre cuatro coches y trató a matar a dos conductores para después empezar a pegar patadas a la cabeza de su padre y a lanzarla contra los vehículos que pasaban hasta que pudo ser reducido por agentes de la Guardia Civil.