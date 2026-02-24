Dos detenidos tras secuestrar y herir de gravedad a un hombre en Granada

La investigación comenzó cuando un varón marroquí de 30 años ingresó en estado de gravedad en el hospital

La Policía Nacional ha detenido en Granada a dos hermanos, de 35 y 28 años, tras haber secuestrado a una persona a la que lesionaron de gravedad y amenazaron de muerte con armas de fuego y armas blancas. Según ha informado este martes la Policía en un comunicado, se imputa a los hombres los delitos de detención ilegal, tenencia ilícita de armas, lesiones graves, amenazas y tráfico de drogas.

La investigación comenzó cuando un varón marroquí de 30 años ingresó en estado de gravedad en el servicio de Urgencias de un centro hospitalario de Granada.

Fue maniatado con bridas, golpeado y amenazado de muerte

Los agentes comprobaron que había sido secuestrado por tres varones, que lo llevaron a un cortijo cercano a la capital donde fue maniatado con bridas, golpeado y amenazado de muerte mientras le mostraban un arma de fuego y un hacha. Tras seis horas de cautiverio logró fugarse del lugar y acudir a Urgencias.

El avance de la investigación policial identificó a los tres presuntos autores, un varón de 58 años de edad y sus dos hermanos. Tras conseguir los mandamientos de entrada y registro judicial, los policías consiguieron detener a dos hermanos, ambos con numerosos antecedentes policiales, no siendo detenido el tercero por motivos de salud.

Incautaron tres armas de fuego, 25 kilos de marihuana y 66.000 euros en billetes

Durante el registro de los lugares donde habitaban los presuntos autores, un extenso cortijo en las proximidades de la capital y un piso en el distrito Norte, los agentes incautaron tres armas de fuego, 25 kilos de marihuana, 66.000 euros en billetes, dos chalecos antibala, un hacha, una catana, un machete y un puño americano.

El hermano de 35 años ha ingresado ya en prisión por decisión de la autoridad judicial, mientras el segundo ha quedado en libertad.