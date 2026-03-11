El excomisario, Luis Antonio Moreno, está siendo investigado por un juzgado por presunto delito de acoso laboral y agresión sexual

Dimite el jefe de Policía Local de Alcalá de Henares, investigado por violencia machista

Compartir







El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha rechazado la reincorporación a su puesto del comisario Luis Antonio Moreno, que dimitió el pasado mes de febrero al estar siendo investigado por un juzgado por un presunto delito de acoso laboral y agresión sexual cuando era jefe de la Policía Municipal del municipio, por "no corresponderle" al aplicar la ley.

El comisario dejaba a finales del mes pasado el puesto que desempeñaba hasta el momento en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con la pretensión de volver a Torrejón y defenderse allí de las acusaciones.

PUEDE INTERESARTE Un casero y dos inquilinos detenidos tras un riña y atrincherarse el dueño de la casa con una espada en Madrid

La plaza está ocupada por otra persona

Ante los hechos de acoso por los que está investigado, los Recursos Humanos del Consistorio han rechazado su reincorporación a su antigua plaza porque esta no era de su propiedad "sino que la ocupaba provisionalmente", según ha adelantado el diario 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento han desligado esto a la investigación por acoso laboral y agresión sexual, que ya investiga la comisión técnica. Argumentan, además, que la plaza ya la ocupa otra persona y que, al irse en excedencia al municipio alcalaíno, pierde la posibilidad de reincorporarse a la misma.

PUEDE INTERESARTE Un pastor evangélico acepta 18 años de cárcel por agresiones sexuales durante un año a cuatro menores en Getafe, Madrid

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrejón le investiga por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar. Así consta en las diligencias, que están declaradas secretas. La causa se abrió a raíz de denuncias presentadas por una agente de la Policía Local de Torrejón y por una conserje del Ayuntamiento.