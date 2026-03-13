El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que había compartido una alerta, buscaba a la joven desde el pasado lunes 9 de marzo

Su cuerpo sin vida ha sido localizado en un parque de la capital navarra: la Policía Nacional investiga los hechos

PamplonaLas autoridades han localizado el cuerpo sin vida de la menor de 17 años cuya desaparición había sido denunciada el lunes en Fustiñana, Navarra. El cadáver ha sido localizado durante la mañana de este viernes 13 de marzo en Pamplona.

Tras el triste hallazgo, agentes de la Policía Nacional, que lograron localizar a la menor a través del posicionamiento y la geolocalización de su teléfono móvil, investigan el caso.

La autopsia, clave para determinar las causas de la muerte de la menor

El cuerpo sin vida ha sido hallado concretamente en el parque de la Media Luna de Pamplona, donde las autoridades trabajan para esclarecer las causas de lo ocurrido, para lo cual también será clave la autopsia.

Al respecto, según informa Navarra.com, de Okdiario, no se han apreciado signos de violencia, si bien se aguarda a los resultados de las pruebas forenses del Instituto Navarro de Medicina Legal.

La joven desapareció el 9 de marzo en Fustiñana

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), que había compartido una alerta, buscaba a la joven desde el pasado lunes 9 de marzo, después de que se denunciase su desaparición en Fustiñana.

Las últimas informaciones sobre su paradero la situaban entre Burlada y la capital navarra, donde han encontrado su cuerpo sin vida.