¿Qué tiempo hará durante la Semana Santa?: se prevé un "ambiente variable e inestable en el Mediterráneo"

Los meteorólogos recuerdan que, a esta distancia de la festividad, resulta complicado anticipar el tiempo que hará durante Semana Santa

En el interior peninsular, se espera que las temperaturas sigan siendo frescas

Con la llegada de la Semana Santa, que este 2026 se celebrará entre el 28 de marzo y el 6 de abril, las dudas sobre el tiempo que se espera durante estas fechas tan marcadas en el calendario siempre preocupan ya que, por lo general, las lluvias suelen aparecer de manera recurrente durante este pequeño período vacacional.

Los meteorólogos recuerdan que, a esta distancia de la Semana Santa, resulta prácticamente imposible anticipar con precisión el tiempo que hará durante esos días, una de las cuestiones que cada primavera despierta mayor interés en España.

Meteorólogo Samuel Biener: "Se puede dar cualquier tipo de situación"

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, subrayaba durante la presentación del balance climático del invierno que todavía no es posible elaborar una previsión fiable. "Falta demasiado", explica; "quedan más de dos semanas y la primavera es el momento más complicado para predecir el tiempo". Aun así, algunos modelos meteorológicos de medio y largo plazo permiten esbozar posibles escenarios generales.

Según recoge el portal meteorológico 'Meteored', las primeras tendencias del modelo europeo apuntan a que podría imponerse un patrón atmosférico dominado por "bloqueos anticiclónicos o crestas atlánticas". En este contexto, el portal explica que "esto se suele asociar a un chorro polar ondulado, lo que favorece precisamente la formación de bloqueos".

Este tipo de configuración puede facilitar que las borrascas se descuelguen hacia la Península. En ese sentido, Meteored apunta que "las primeras tendencias empiezan a intuir la posibilidad de ambiente variable e inestable en el Mediterráneo" para esas fechas, aunque insiste en que se trata de aproximaciones muy preliminares y de baja fiabilidad.

El meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, señala que "en esas fechas se puede dar cualquier tipo de situación: desde alguna entrada de aire polar hasta irrupciones de aire muy suave de origen subtropical". En cuanto a las temperaturas de cara a la Semana Santa, señala que "de momento, (los modelos) muestran que pueden estar hasta 1 ºC por debajo del promedio en el litoral mediterráneo, valle del Ebro, Andalucía, meseta sur y Canarias, sin observarse desviaciones significativas en el resto de la Península y Baleares".

Lo común en estas fechas

Más allá de las previsiones, los datos históricos ayudan a entender cómo suele comportarse el tiempo en estas fechas. Un análisis elaborado por el portal meteorológico 'eltiempo.es' con registros del mismo periodo entre los años 1991 y 2020 indica que "es muy frecuente que llueva en algún momento durante la Semana Santa", con precipitaciones presentes "entre el 70% y el 80%" de los años en gran parte del país.

En cuanto a las temperaturas, el mismo análisis señala que lo habitual a finales de marzo y comienzos de abril es "un ambiente todavía fresco en muchas zonas, especialmente en el interior peninsular". Las máximas suelen situarse entre los 16 y los 18 grados en ciudades del interior como Madrid, Cuenca o Valladolid, mientras que en zonas del sur como Sevilla "las temperaturas máximas suelen alcanzar los 23 ºC en estas fechas".

Predicción de cara a la primavera

La Agencia Estatal de Meteorología apunta a una primavera con mayor probabilidad de temperaturas por encima de lo habitual. Según la predicción estacional del organismo, existe “un 60 % de probabilidad de que la primavera sea más cálida de lo normal en gran parte de la Península y un 70% en Baleares”, mientras que en Canarias y en el suroeste peninsular esa probabilidad se sitúa en torno al 50 %.

En cuanto a las precipitaciones, la señal es mucho menos clara. La Aemet indica que "no hay una tendencia clara en la mayor parte del país", donde existe una probabilidad similar de que el trimestre sea más lluvioso o más seco de lo normal, aunque en el suroeste peninsular y en Canarias aparece “una ligera mayor probabilidad de que el trimestre sea más seco de lo normal”.