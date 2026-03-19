Herido un menor de 16 años en un apuñalamiento en Villaverde: la Policía busca al agresor y el arma utilizada

La víctima presenta una herida en el abdomen y permanece hospitalizada con pronóstico reservado

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Un menor de 16 años ha resultado herido la tarde de este jueves al ser apuñalado en el abdomen en el distrito de Villaverde, y ha sido trasladado a un centro hospitalario con pronóstico reservado.

Los hechos han ocurrido sobre las 17:00 horas a la altura del número 16 de la calle Escoriaza, según han informado fuentes policiales.

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A la llegada al lugar, sanitarios del Samur-Protección Civil han encontrado al menor en la calle con una herida penetrante por arma blanca. Tras ser estabilizado, ha sido evacuado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado con pronóstico reservado, según Emergencias Madrid.

También se han personado en el lugar agentes de la Policía Nacional, que han activado a la Policía Científica, la Policía Judicial y la Brigada de Información para investigar lo ocurrido.

Por el momento, no se ha localizado al agresor ni el arma empleada en la agresión. Asimismo, ha colaborado la Policía Municipal, que ha escoltado al convoy sanitario hasta el hospital.