El torero fue ingresado en la UCI tras el accidente con una trituradora en la que sufrió heridas graves en las "extremidades inferiores"

Fuentes sanitarias informaron que el que Alberto Álvarez conservará las piernas, algo que no se contemplaba con total seguridad cuando entró en el quirófano

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El torero Alberto Álvarez Navarro, de 45 años, continúa grave e ingresado en el hospital. Después del accidente que tuvo con una máquina de su ganadería el pasado sábado 2 de mayo en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, el estado de salud del torero sigue corriendo peligro. Tras el accidente con una trituradora en la que sufrió heridas graves en las "extremidades inferiores", fue ingresado en la UCI de Traumatología del Hospital Miguel Servet.

Todavía en el hospital, fuentes sanitarias han informado de que los médicos han conseguido evitar la amputación de las piernas, algo que se contemplaba cuando el diestro llegó al hospital a pesar de las dudas ante las profundas lesiones ocasionadas por la maquinaria.

Una operación complicada

Después de que el torero aragonés se retirara el 12 octubre de 2025 en la Feria del Pilar de Zaragoza, este decidió montar su propia ganadería en su localidad natal. En este mismo sitio es donde han tenido lugar los hechos en los que Álvarez Navarro se ha visto envuelto tras caer en un bidón de una trituradora de alimentos, sufriendo heridas en ambas piernas con pérdida de tejido y hemorragia masiva.

La intervención quirúrgica se prolongó durante horas. Las fuentes sanitarias consultadas describen la operación como complicada, dada la extensión de las lesiones y el volumen de sangre perdida. Que el paciente haya conservado las piernas en esas circunstancias es, según las fuentes sanitarias consultadas, un resultado que no estaba garantizado cuando llegó al quirófano.

Tras la operación, Alberto Álvarez pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos de Traumatología, donde permanece bajo vigilancia constante. El protocolo habitual en estos casos implica un seguimiento estrecho en las horas posteriores a la intervención para detectar posibles complicaciones: infecciones, trombosis, fallos en la circulación de las extremidades operadas o reacciones al tratamiento.

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No está fuera de peligro

Tras años en el mundo del toro, Alberto Álvarez Navarro, quiso intentar abrirse hueco en una profesión muy competitiva le llevó a dar un paso diferente dentro del mismo mundo: hacerse ganadero de bravo. Una decisión que tomó con convicción y que le había llevado a desarrollar su propia explotación ganadera en su localidad natal.

El parte del pasado domingo 3 de mayo deja claro que Alberto Álvarez ha superado el momento más crítico, la operación y el riesgo inmediato de amputación, pero que todavía no está fuera de peligro. Estado grave, cuidados constantes y próximas horas decisivas son las tres expresiones que resumen su situación actual.