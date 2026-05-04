"Se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más", señala la OMS, que indica que de los seis afectados, tres han muerto

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La Organización Mundial de la Salud ha confirmado la puesta en marcha de una investigación por la muerte de tres personas por un posible brote de hantavirus en un crucero que partió desde el puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias.

"La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más", ha señalado la OMS en un comunicado, en el que precisa que de los seis individuos afectados, tres han muerto y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica.

Hantavirus en el crucero ‘MV Hondius’

Los hechos han ocurrido concretamente en el crucero de lujo MV Hondius’, ahora epicentro de un contagio que intriga a las autoridades. “Hay investigaciones detalladas en marcha”, ha señalado la OMS, precisando que también se están realizando nuevos nuevos análisis de laboratorio e investigaciones epidemiológicas.

“Se está prestando atención médica a los pasajeros y la tripulación”, señalan en el comunicado, donde la OMS añade que, de igual modo, se trabaja en la secuenciación del virus, recordando que estas infecciones por hantavirus "están típicamente vinculadas a exposición ambiental" en forma de contacto con "orina o heces de roedores infectados".

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"Aunque es raro, el hantavirus puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", ha explicado la OMS.

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La OMS trabaja para la evaluación del riesgo sanitario tras las muertes por hantavirus

Ante la situación, el organismo trabaja ya para coordinar a los países miembros afectados y a los responsables del barco para la evacuación médica de los dos pasajeros que han mostrado síntomas. De la misma forma, se está realizando una evaluación del riesgo sanitario y apoyando al resto del pasaje.

"Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad", finaliza el comunicado de la OMS.