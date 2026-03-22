Una campaña de GoFundMe ha recaudado ya más de 35.000 libras para ayudar a la familia

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Tommy Ballay-Dean, conocido como Junior, ha muerto en la casa de su amigo Shauny Halsey, en Southwark, al sur de Londres. Todo ocurrió a causa de un incendio repentino que arrasó la vivienda, según informa 'Metro UK'. Los dos jóvenes de 16 años acababan de llegar de una tienda cuando la batería de una bicicleta eléctrica habría explotado.

Cuatro camiones de bomberos trabajaron hasta las 16:34 horas para controlar las llamas después de que los servicios de emergencia recibiesen el aviso a las 14:57 horas.

El amigo, que sufrió quemaduras graves, acabó inducido en coma

Tommy Ballay-Dean fue declarado muerto por el servicio de emergencias en la vivienda y el amigo acabó inducido en coma y llevado a un hospital de Essex para someterse a múltiples injertos de piel. El joven sufrió quemaduras graves y lesiones faciales que pusieron su vida en peligro.

Tommy Ballay-Dean era estudiante del St Thomas the Apostle School, en Peckham, y había jugado en varios equipos de base, como Mass Elite, Blaise Ballers, Rotherhithe FC y Whitestar Academy. Su entrenador y amigo de la familia, Dean Stanhope, lo describió como un chico “luminoso, querido por todos” y con un talento enorme, que llevaba dos años trabajando intensamente para convertirse en futbolista profesional.

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El incendio pudo originarse por un cargador defectuoso de una bicicleta

Más de 100 personas visitaron la casa de la madre de Junior tras la tragedia, y una campaña de GoFundMe ha recaudado ya más de 35.000 libras para ayudar a la familia. Otra colecta se abrió para apoyar a los padres y a la hermana de Shauny, cuya vivienda quedó completamente destruida. La familia tuvo que ser trasladada a un hotel cercano al hospital porque las paredes acabaron derrumbadas y los muebles derretidos.

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Según Daily Mail, existen indicios de que el incendio pudo originarse por un cargador defectuoso de una bicicleta eléctrica. La Policía Metropolitana confirmó que el incidente no se considera sospechoso y que la investigación continúa en colaboración con los bomberos.

Un familiar de Shauny relató que las familias están en shock y que los jóvenes eran “chicos buenos, educados”, que no se metían en problemas y pasaban el tiempo jugando a videojuegos o al fútbol.