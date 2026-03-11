El incendio ocurrió cobre las 18:00 en la localidad de Kerzers, Suiza

Hasta el lugar acudió un equipo médico de emergencia que incluía varias ambulancias y un helicóptero

Al menos seis personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas a causa del incendio de un autobús en la localidad de Kerzers, en el cantón suizo de Friburgo, en la calle Murtenstrasse, según ha recogido el periódico local 'Le Temps'.

Los hechos, que fueron registrados sobre las 18:30 horas del pasado martes 10 de marzo, en un autobús postal, servicio que originariamente se utilizaba para entregar el correo y que ahora, conecta zonas rurales y zonas remotas del país, fueron confirmados por la Policía de Friburgo a través de sus redes sociales.

El autobús se encontraba "envuelto en llamas"

"El incendio pudo haber sido provocado deliberadamente", esto es lo que ha señalado el cuerpo cantonal, agregando que la Fiscalía ha abierto una investigación penal para determinar las circunstancias del suceso.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las correspondientes labores de rescate y extinción del incendio del autobús que se encontraba "envuelto en llamas" cuando los servicios de emergencia acudieron al escenario del suceso.

También lo ha hecho un equipo médico de emergencia que incluía varias ambulancias y un helicóptero, según ha agregado la Policía de Friburgo. Tres de los heridos se encuentran en estado grave y fueron trasladados en helicóptero al hospital. Hasta el momento, las autoridades han pedido a la población que se mantenga alejada de la zona.