La ciudad de Manlleu ha decidido rendir un último homenaje a los cinco adolescentes muertos en el incendio del trastero

Las imágenes del trastero en el que han muerto cinco adolescentes en Manlleu: un habitáculo sin luz y sin ventanas

La ciudad de Manlleu, Barcelona, ha despedido este viernes a los cinco adolescentes de entre 14 y 17 años que murieron asfixiados el pasado lunes en el incendio de un trastero, que estaba en la azotea de un edificio, en un acto organizado por la comunidad musulmana del municipio.

El Ayuntamiento de Manlleu ha cedido el pabellón municipal de deportes para poder celebrar la ceremonia, ya que la mezquita de la localidad se había quedado pequeña para acoger a los centenares de personas que han acudido al acto.

La ceremonia de despedida ha contado con una primera parte más íntima, a la que han asistido las familias de las víctimas, y una segunda, abierta a todos los vecinos y autoridades, entre las que se encontraba el alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. En el edificio donde se declaró el incendio, diversas personas han dejado ramos de flores y mensajes de solidaridad y apoyo escritos en la pared

Los cuerpos serán repatriados a Marruecos

También han colgado en la puerta del inmueble flores y un cartel en memoria de los cinco fallecidos, donde está escrito sus nombres y un texto. Fuentes del Ayuntamiento de Manlleu han confirmado a EFE que los cuerpos de los cinco adolescentes fallecidos serán repatriados a Marruecos.

Los cinco menores de entre 14 y 17 años murieron el pasado lunes en un trastero donde, según las primeras hipótesis, un cigarrillo prendió fuego al mobiliario almacenado provocando un intenso humo que dejó inconscientes a los adolescentes que no pudieron huir y fallecieron por asfixia.

El trastero era el punto de encuentro de los adolescentes que, aunque no vivían en ese inmueble, en el número 66 de la calle Montseny, podían acceder porque la puerta que da acceso a la terraza estaba abierta.