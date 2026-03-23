El incendio se originó en la segunda planta de un establecimiento situado en la calle El Texu, en Arriondas

La habitación quedó completamente calcinada y el hueco de la escalera también resultó afectado por el humo

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Cuarenta personas fueron desalojadas de manera preventiva durante la noche de este domingo 22 de marzo a causa de un incendio originado en una habitación de un hotel de Arriondas, Asturias.

La habitación donde comenzó el incendio, en la segunda planta de un establecimiento situado en la calle El Texu de la capital del concejo de Parres, quedó completamente calcinada y el hueco de la escalera también resultó afectado por el humo.

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El incendio no dejó heridos

Emergencias detalló, a través de su cuenta de X, que recibieron el aviso a las 23:12 horas de este domingo y movilizaron a cinco dotaciones de Bomberos de Cangas de Onís, a tres de Piloña y al jefe de la zona oriental.

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Los que Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), controlaron el incendio a las 23:46 horas. El suceso no dejó heridos y la Guardia Civil también participó en el operativo.