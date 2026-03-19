La actuación de la Policía Local ha sido fundamental para que el detenido no causara mayores daños

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Un hombre de unos 50 años ha sido detenido en la tarde de este jueves en un edificio de tres plantas del barrio de La Chana, en Granada capital, tras quemar su propia casa y ser sorprendido por agentes de la Policía Local manejando una bombona de gas butano.

En este sentido ha informado la Policía Local, que ha detallado que los hechos han tenido lugar en torno a las 16.00 horas en un domicilio en la avenida de Andalucía. Los agentes municipales entraron en la vivienda de la que salía humo y se encontraron con el presunto autor del incendio con una bombona de butano en las manos.

La actuación de la Policía Local ha sido fundamental para que el detenido no causara mayores daños. También destaca la rápida actuación de los bomberos de Granada que han conseguido detener las llamas, si bien la cocina de la vivienda ha quedado calcinada y el fuego ha afectado a otras dependencias de la misma casa.

El bloque de vecinos ha tenido que ser desalojado temporalmente por la abundancia de humo y los residentes han podido volver a sus casas tras la ventilación del inmueble. Por otro lado, se espera que el presunto autor de los hechos, que se habría confesado autor de los mismos, pase a disposición judicial en las próximas horas.