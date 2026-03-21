Redacción Cataluña Europa Press 21 MAR 2026 - 18:17h.

El suceso ocurrió poco antes de las 23:32 horas y el individuo intentó huir por un balcón antes de ser arrestado

Según publica 'El Caso', la moradora de la vivienda es expareja del detenido y su hija de dos años también estaba dentro

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BarcelonaUn hombre ha sido detenido por incendiar un piso este 20 de marzo mientras había una mujer dentro en la localidad de Las Franquesas del Vallés (Barcelona). Así lo han confirmado fuentes policiales a Europa Press. Los Mossos d'Esquadra pudieron interceptar al individuo después de que intentase huir del domicilio y del lugar por un balcón.

Los vecinos desalojaron todo el edificio al ver el fuego, antes de que llegasen los bomberos a las 23:32 horas, al recibir el aviso para acudir a extinguir las llamas. Seis dotaciones de movilizaron.

Ninguna persona resultó herida en el suceso que se registró en un bloque de la calle San Joaquín, según publica 'El Caso'. Este diario ha podido conocer más detalles de los hechos.

Su hija también habría estado en el interior de la vivienda

En ese sentido, señala que la moradora de la vivienda es una expareja del varón arrestado y que en el momento de provocar presuntamente el incendio también se encontraba en el interior su hija de dos años.

Añade que el piso quedó calcinado por completo, aunque ambas pudieron salir ilesas. Con información obtenida de fuentes vecinales, el mismo digital asegura que el hombre de 30 años tenía una orden de alejamiento de la mujer.

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No obstante, se la habría saltado y acudido a donde vivía por la tarde, amenazándola con quemar la casa si no le obedecía. Ya por la noche habría regresado allí para cumplir sus amenazas contra la víctima, de 20 años.