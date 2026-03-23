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Sucesos

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún, en Gipuzkoa

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Agentes de la Ertzaintza y una médico forense trabajan en la zona donde un hombre ha fallecido. EFE
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Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se ha producido hacia las 13:50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.

La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.

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