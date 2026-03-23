Los bomberos rescatan en A Coruña a una viña cuya cabeza quedó atrapada en una valla de una escuela infantil

Policías de Jaén auxilian a una niña de dos años encerrada en un coche por un descuido de la madre

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Bomberos de A Coruña han intervenido este lunes para rescatar a una niña pequeña a la que le quedó atrapada la cabeza en una valla de la escuela infantil, según recogen en su parte de incidencias y ha informado también a Europa Press el servicio de emergencias 112.

Del suceso se tuvo constancia sobre las 11:40 horas cuando desde el propio centro, situado en la calle Pablo Picasso, en la zona de Elviña, alertaron de lo sucedido. En concreto, explicaron que a una niña le había quedado atrapada la cabeza en una valla y que no la daban sacado, aunque precisaban al 112 que no necesitaba asistencia sanitaria como finalmente ocurrió.

Desde el servicio de emergencias, se informó a los bomberos que intervinieron para retirar los listones de la citada estructura. También se dio aviso a la Policía Nacional y Local, además de Urxencias Sanitarias 061 que no tuvo que intervenir. En su parte de incidencias, los bomberos concretan que la menor tenía la cabeza metida entre dos listones de una valla en el patio de juegos. A su llegada se encontraron a la niña en esa situación y a la madre tranquilizándola.

La menor no salió herida

El equipo que se desplazó al lugar utilizó un extensor hidráulico para desmontar los listones y quitar a la menor "sin causar más daños que el susto del momento". El centro se encargó de dar aviso inmediatamente a los padres de la pequeña que quedó atrapada en la valle. Su madre fue quien acudió hasta la escuela para poder tranquilizar a la niña.

Los profesores del centro y la madre decidieron llamar a los bomberos, quienes se encargaron del rescate de la niña y de su liberación. Los trabajadores no han confirmado cómo la niña quedó atrapada en la valla, pero posiblemente sucedería mientras los alumnos estaban en la hora del recreo.