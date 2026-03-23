El hospital en el que ingresó el bebé agredido en Barcelona dio el aviso tras detectar lesiones compatibles con maltrato
Fueron los propios sanitarios los que dieron el aviso y activaron el protocolo tras detectar que el bebé sufría lesiones de gravedad
Detenidos unos padres por presunta agresión sexual y maltrato a su hijo de un mes de edad en Barcelona
Un juzgado de violencia contra la infancia ha decretado este lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para una pareja, por supuestos delitos de maltrato, lesiones muy graves y agresión sexual contra su bebé de tan solo un mes de vida. Así lo ha comunicado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El hombre de 42 años y la mujer de 43 fueron detenidos el pasado 18 de marzo. Fueron los propios sanitarios los que dieron el aviso y activaron el protocolo tras detectar que el bebé sufría lesiones de gravedad y había podido ser agredido sexualmente, según informa ‘La Vanguardia’.
El bebé se halla en la actualidad bajo la tutela de la administración pública, a cargo de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA). El caso se sigue investigando y ha sido asumido por la Oficina de Atención al Menor de los Mossos d'Esquadra.
Riesgo de fuga
La Fiscalía pidió como medida cautelar la prisión de ambos y la suspensión de la patria potestad, según han informado fuentes del Ministerio Público a Europa Press. Lo solicitó al entender que había indicios de un delito de maltrato habitual, lesiones recogidas en el artículo 140 o 150 del Código Penal y agresión sexual con penetración.
Los motivos de la prisión se fundamentan en la existencia de riesgo de fuga por lo elevado de las penas asociadas a los delitos presuntamente cometidos, la posibilidad de reiteración delictiva y por posibilidad de atentar contra bienes jurídicos del menor.